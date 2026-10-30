Lộ diện lịch thi đấu U.23 Việt Nam vs U.23 Qatar: Đối đầu những 'tòa tháp' khủng gần 1,90 m

Ưu thế thể hình

U.23 Qatar gây chú ý với dàn cầu thủ có thể hình vượt trội, đồng thời sở hữu nhiều gương mặt trẻ từng được triệu tập tham dự các giải đấu cấp châu lục. Đây sẽ là một trong những đối thủ đáng chờ đợi với U.23 Việt Nam và các đội bóng tham dự giải.

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở U.23 Qatar là nền tảng thể chất ấn tượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Theo danh sách đăng ký, đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao nổi bật, trong đó trung vệ Abdalla Mugib Gamer cao 1,92 m. Hai đồng đội ở hàng phòng ngự là Aatif Magdi M Elamin (1,89 m) và Yousef Mohammad Alnizami (1,88 m) cũng có lợi thế đáng kể về thể hình.

Tiền đạo Mohamed Gouda (số 11) thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

Ở vị trí thủ môn, Abubaker Mohamed Osman cũng là gương mặt nổi bật với chiều cao 1,89 m. Sự hiện diện của những cầu thủ có thể hình tốt ở cả hàng phòng ngự lẫn khung thành giúp U.23 Qatar có thêm lợi thế trong các tình huống tranh chấp, không chiến và bóng cố định.

Đây sẽ là thử thách lớn đối với các đội bóng tại Gia Lai VTV Cup 2026, đặc biệt là những tập thể có xu hướng phát huy khả năng phối hợp kỹ thuật và tốc độ như U.23 Việt Nam hay U.23 Thái Lan.

Không chỉ dựa vào ưu thế về thể hình và thể lực, U.23 Qatar còn sở hữu chiều sâu về lực lượng. Danh sách tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 có nhiều cầu thủ sinh năm 2005 và 2006, trong đó một số gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U.23 Qatar tham dự VCK U.23 châu Á 2026 và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

Lịch thi đấu giải Gia Lai VTV Cup 2026 ẢNH: VFF

Ở hàng tiền vệ, Bassam Adel Eid và Moath Ibrahim là những cái tên đáng chú ý. Cả hai đều từng góp mặt trong các đợt tập trung và danh sách thi đấu cấp châu lục của U.23 Qatar. Bên cạnh đó, hậu vệ Marwan Sherif, tiền vệ Faisal Mohammad, Nawaf Alawi và tiền đạo Yamaan Jarrar, Mohamed Khaled A G Gouda… cũng là những cầu thủ đã được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển trẻ của bóng đá Qatar.

Việc có nhiều cầu thủ từng được triệu tập tham dự các giải đấu lớn trong năm 2026 cho thấy U.23 Qatar sở hữu một lực lượng đã có cơ hội tiếp cận với môi trường cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là nền tảng để đội bóng Tây Á hướng tới việc hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu tiếp theo.

Thử thách đáng chờ đợi với U.23 Việt Nam

Đến với giải giao hữu U.23 quốc tế - Gia Lai VTV Cup 2026, U.23 Qatar sẽ có cơ hội kiểm nghiệm lực lượng trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá có phong cách thi đấu khác biệt. Nếu bóng đá Tây Á thường tạo dấu ấn bằng nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp, các đại diện Đông Nam Á lại sở hữu sự linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật trong tổ chức lối chơi.

U.23 Qatar sẽ có cuộc đối đầu với U.23 Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 14.11, trong trận đấu cuối cùng của giải. Đây cũng là dịp để người hâm mộ phố núi trực tiếp chứng kiến màn so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á và Tây Á.

Danh sách U.23 Qatar: Thủ môn: Abubaker Mohamed Osman; Mohamed Faouzi Lengliz; Galal Amir Elsharkawy Hậu vệ : Abdalla Mugib Gamer; Aatif Magdi Elamin; Ghanem Albakheet Alminhali; Jad Bassem Elsayed Saleh; Mrwan Sherif Hassan; Rayyan Ahmed Al-Ali; Yousef Mohammad Alnizami; Zaid Burhan Shtiewi; Qays Husham Alrawi Tiền vệ: Ali Mohammad Shahabi; Bassam Adel Eid; Ibrahim Mohammadalhassan Mohammadali; Moath Ibrahim Mohammadtaha: Nawaf Alawi Alyahri; Ziad Fadi Eljaouni; Adam Friakh; Faisal Mohammad Almukahal Tiền đạo: Mohammad Ali Chakeri; Jassem Khalid Al-Hamad; Mohamed Hani Faragalla; Mohamed Khaled Gouda; Noureldin Tamer Ibrahim; Yamaan Jarrar.



