U.23 Việt Nam đã đến lúc cần sự bứt phá

Sau những thành công ở VCK U.23 châu Á với tấm HCĐ và chiến thắng trước đối thủ mạnh U.23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã trải qua kỳ ASIAD với nhiều trải nghiệm đắt giá. U.23 VN đã hoàn thành nhiệm vụ vào đến vòng tứ kết. Nhưng xét kỹ về mặt chuyên môn, U.23 VN thi đấu chỉ có được một chiến thắng trước U.23 Philippines, hòa U.23 Kuwait, còn để thua Uzbekistan và Hàn Quốc.

Năm 2027, U.23 VN có 3 nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 34, giữ được tấm HCV giải U.23 Đông Nam Á ở lại sân nhà (VFF lần đầu tổ chức), vượt qua vòng loại U.23 châu Á. Để đạt được những mục tiêu lớn lao này, U.23 VN phải được chuẩn bị kỹ ngay từ bây giờ. Giải tứ hùng - Gia Lai Cup với phần thưởng cho chức vô địch lên đến 2,6 tỉ đồng sẽ là bước khởi động cho lộ trình dài của U.23 VN.



Năm 2027, VN sẽ đăng cai giải U.23 Đông Nam Á và nhiệm vụ của U.23 VN là bảo vệ thành công ngôi vương ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Có lẽ về mặt cơ bản, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ vẫn tiếp tục triệu tập những cái tên đã đồng hành cùng ông tại ASIAD vừa qua với bộ khung: thủ môn Văn Bình; các trung vệ Quang Kiệt, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh; tuyến giữa sẽ vẫn có Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Phi Hoàng, Long Vũ và tuyến trên là sự góp mặt của Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Lê Phát, Quốc Việt. Những nhân tố tạo đột biến như Văn Thuận, Quang Vinh có thể sẽ được tạo cơ hội nhiều hơn; những tân binh Việt kiều sẽ mang đến cho U.23 VN luồng gió mới.

Nếu như Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng không được thử sức ở cấp độ đội tuyển thì chắc chắn U.23 sẽ là môi trường tuyệt vời để hai cầu thủ trẻ này thể hiện khả năng của mình. Trong khi Minh Hoàng gây ấn tượng mạnh với lối chơi hiện đại, khả năng chạy chỗ thông minh và xử lý một chạm gọn gàng, thì Đăng Khoa lại mang đến nguồn năng lượng dồi dào nhờ lối đá pressing nhiệt huyết khắp mặt sân. Kinh nghiệm quý báu tích lũy từ cấp độ cao nhất sẽ là hành trang vững chắc để bộ đôi này làm hạt nhân cho U.23 VN.

Người hâm mộ chờ đợi U.23 VN có thêm nhân tố đầy hứa hẹn khác như Abdel-Amine Trần Đức Vinh, cầu thủ được xem như lứa kế thừa thế hệ đàn anh Quang Hải, Hoàng Đức. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn tại SLNA, Đức Vinh đang tiến bộ vượt bậc, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ tạm dẫn đầu V-League. Anh chơi rất hay với khả năng kiểm soát bóng ấn tượng trong không gian hẹp. Sự hội tụ của những tài năng trẻ mang dòng máu Việt đang mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho U.23 VN.

Người hâm mộ cũng kỳ vọng ban huấn luyện U.23 VN sẽ có những kế hoạch, chiến lược chuẩn bị cho giai đoạn tập trung một cách chất lượng; xây dựng mục tiêu rõ ràng, đưa ra được những giải pháp thực hiện một cách chi tiết và hiệu quả. Quan trọng là sau các trận đấu giao hữu tại giải tứ hùng (gặp U.23 Thái Lan, U.23 Qatar, U.23 Singapore), U.23 VN sẽ đạt được những gì về mặt chuyên môn. Từng cầu thủ sẽ phải được đánh giá tỉ mỉ về sự tiến bộ và trưởng thành qua từng trận đấu, trong cả giải đấu. Có như vậy chúng ta mới hy vọng có được một lứa trẻ phát triển toàn diện và bản lĩnh hơn trong tương lai.