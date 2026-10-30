Đoàn Văn Hậu xứng đáng trở lại đội tuyển Việt Nam

B ẢN LĨNH Ở SÂN CHƠI LỚN

CLB Công an Hà Nội (CAHN) khởi đầu mùa giải V-League khá tốt và hiện nằm ở tốp đầu bảng xếp hạng. Họ là đội bóng phòng ngự tốt nhất giải tính đến lúc này, khi mới để lọt lưới 3 bàn sau 5 vòng đấu. Bên cạnh đó, một thước đo khác cho năng lực của đại diện thủ đô là màn trình diễn tại đấu trường AFC Champions League Elite. Trước những "ông lớn" tầm cỡ như Kashima Antlers (Nhật Bản) và đương kim vô địch quốc gia Trung Quốc Cảng Thượng Hải, thầy trò HLV Mano Polking đã chơi sòng phẳng, tự tin tổ chức thế trận và không hề tỏ ra lép vế.

Đoàn Văn Hậu (phải) hiện chơi rất hay trong màu áo CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Trong hành trình chinh phục của đội bóng ngành công an, Đoàn Văn Hậu nổi lên như một trong những nhân tố thi đấu xuất sắc và ổn định nhất. Được ông Polking bố trí đá trung vệ, hậu vệ sinh năm 1999 đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ che chắn cho khung thành của thủ môn Nguyễn Filip. Với chiều cao

1,85 m cùng thể hình vạm vỡ, Văn Hậu luôn có sự chủ động trong các tình huống không chiến. Đặc biệt, hậu vệ 27 tuổi được đánh giá cao bởi lối thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm và tranh chấp 1-1 với những cầu thủ cao to của đối phương.

Ngoài ra, Văn Hậu cũng có bản lĩnh trận mạc dày dạn. Trải qua hàng loạt giải đấu đỉnh cao ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB, anh sở hữu kinh nghiệm đọc tình huống. Những pha can thiệp chính xác, khả năng tì đè khôn ngoan trước các chân sút hàng đầu châu Á là yếu tố rất cần thiết cho đội tuyển VN khi cạnh tranh ở những giải đấu tầm cỡ như Asian Cup 2027.

T HÊM PHƯƠNG ÁN CHO ÔNG K IM

Từ những gì đã thể hiện trong màu áo CLB CAHN, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn xứng đáng có mặt trong đợt tập trung đội tuyển VN sắp tới. Nhìn lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua, hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang-sik khá mong manh. Chính vì vậy, Đoàn Văn Hậu sẽ là một mảnh ghép cần thiết để giúp hệ thống phòng ngự của đội tuyển VN kiên cố hơn.

Chưa bàn tới một suất chính thức, sự góp mặt của Văn Hậu trước tiên mang đến cho HLV Kim Sang-sik thêm nhiều giải pháp về nhân sự và chiến thuật. Hậu vệ 27 tuổi là mẫu cầu thủ đa năng, đá tốt ở cả vị trí trung vệ lệch trái, lẫn hậu vệ cánh trái. Khả năng tham gia tấn công cũng là điểm mạnh của Văn Hậu. Anh có khả năng tạt bóng và sút xa khá tốt, đồng thời rất đáng gờm trong khâu chọn vị trí rồi đánh đầu trong các tình huống bóng cố định để uy hiếp khung thành đối phương. Khi đặt Văn Hậu bên cạnh những trung vệ có thể hình tốt như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, đội tuyển VN sẽ có một hàng thủ toàn nội binh đủ sức cạnh tranh với những hàng tấn công mạnh tại giải đấu châu lục.

Vấn đề lớn nhất với Đoàn Văn Hậu lúc này không còn nằm ở yếu tố chuyên môn mà là khả năng làm chủ cảm xúc. Sự máu lửa và tinh thần chiến đấu không ngại va chạm vốn là điểm mạnh của hậu vệ sinh năm 1999. Nhưng nếu không được kiểm soát tốt, tính thời điểm trong các pha tranh chấp gay gắt rất dễ dẫn đến những thẻ phạt không đáng có, gây bất lợi cho tập thể. Đặc biệt là ở những trận cầu có tính chất quan trọng và tính căng thẳng được đẩy lên cao, Văn Hậu phải duy trì được sự tỉnh táo và một "cái đầu lạnh" trong mọi tình huống. Nếu tiết chế được điều này và duy trì sự tập trung cao độ, Đoàn Văn Hậu có thể lấy lại vị thế trụ cột ở đội tuyển VN.