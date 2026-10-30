Lịch thi đấu V-League mới nhất hôm nay: Bắc Ninh quyết đấu HAGL, Hà Nội đại chiến Ninh Bình

CLB Bắc Ninh tự tin dù vắng trụ cột

Trước vòng 6 V-League 2026 - 2027, HAGL (3 điểm) đang tạm xếp áp chót, hơn mỗi tân binh CLB TP.Đồng Nai đang có 1 điểm. Rất may là khoảng cách giữa HAGL với các đối thủ xếp trên vẫn còn khá sít sao, chỉ kém 3 điểm so với đội đang xếp hạng 9 là CLB Hải Phòng. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ có cơ hội cải thiện vị trí nếu giành chiến thắng trước CLB Bắc Ninh ở trận đấu lúc 18 giờ hôm nay 30.10.

Ảnh: fpt play

HAGL (giữa) quyết có điểm trong chuyến làm khách trước CLB Bắc Ninh Ảnh: CLB HAGL

Trong khi đó, CLB Bắc Ninh vắng 2 gương mặt quan trọng gồm cầu thủ Mai Xuân Quyết và HLV Paulo Foiani nhưng họ vẫn tự tin bởi có ưu thế sân nhà. Cựu tuyển thủ U.23 VN Xuân Quyết là trụ cột của CLB Bắc Ninh, nhưng sẽ có người thay thế phù hợp để chơi tốt trước HAGL. HLV Paulo Foiani không thể chỉ đạo trực tiếp nhưng vẫn theo sát trận đấu và kịp thời truyền đạt cho các trợ lý của mình. Tinh thần quyết chiến của cầu thủ CLB Bắc Ninh đang lên rất cao khi cầm hòa 2-2 trước Thể Công Viettel ở vòng trước, nên họ sẽ chơi tự tin trước HAGL với mục tiêu có điểm.

T HÁCH THỨC CHO CHỦ NHÀ

Lúc 17 giờ ngày 30.10 là cuộc chạm trán thú vị giữa CLB Thanh Hóa (7 điểm, hạng 7) và CLB Hà Tĩnh (10 điểm, hạng 6). CLB Thanh Hóa đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ, qua việc công khai tài khoản ngân hàng trên các kênh truyền thông để cộng đồng người xứ Thanh chung tay đóng góp tài chính. Cách họ cầm hòa CLB CAHN 1-1 ở vòng 5 cho thấy tính chiến đấu mạnh mẽ của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. CLB Hà Tĩnh cũng rất hay khi vừa đánh bại CLB Hải Phòng để có chiến thắng thứ 3 kể từ đầu mùa giải. Vì thế, đây sẽ là cuộc chiến rất khốc liệt mà bất cứ đội nào phạm sai lầm sẽ phải trả giá đắt.

Ảnh: FPT PLAY

Ảnh: FPT PLAY

Cùng ngày 30.10, trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đấu với CLB Ninh Bình lúc 19 giờ 15. Ở vòng 5, CLB Hà Nội không chỉ thua 0-1 trước CLB Đà Nẵng mà còn thiệt quân và tướng khi Nguyễn Anh Tiệp và HLV Harry Kewell nhận thẻ đỏ. Trong khi trên sân nhà, CLB Ninh Bình đã thua CLB Công an TP.HCM bởi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ.

HLV Kewell không thể chỉ đạo từ khu kỹ thuật sẽ là thách thức cho đội bóng thủ đô, đặc biệt khi HLV Chu Đình Nghiêm hiểu rất rõ cách chơi của các cầu thủ Hà Nội. CLB Ninh Bình không có trung vệ Turci do bị treo giò, nhưng chắc chắn hàng công sắc nét (ghi 11 bàn/5 trận) sẽ chủ động tấn công để giành trọn 3 điểm và đoạt lại ngôi đầu. Nếu giành 1 điểm ở trận này, cũng là thành công của CLB Hà Nội khi họ đang bất ổn.