CLB Thanh Hóa công khai mã QR, kêu gọi người dân ủng hộ tiền giúp đội bóng

'Quét mã QR đồng hành cùng đội bóng'

Ngày 27.10, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa đã ra lời kêu gọi người dân, doanh nghiệp ủng hộ tiền để "nuôi" đội bóng trong bối cảnh nguồn tài chính tài trợ cho đội bóng xứ Thanh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa công khai mã QR nhận tài trợ tiền để hỗ trợ đội bóng ẢNH: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ THANH HÓA

CLB Thanh Hóa gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thời gian qua đã dành tình cảm, chia sẻ khó khăn, và luôn đồng hành với đội bóng dù đội rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, do thời điểm hiện tại nguồn tài trợ tài chính cho đội bóng gặp khó khăn, nên CLB bóng đá Thanh Hóa đã "mời quý vị quét mã QR để cùng đồng hành, tiếp sức cho Thanh Hóa FC".

CLB Thanh Hóa ghi nhận mỗi sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều là nguồn động viên quý báu, là sức mạnh để góp phần xây dựng đội bóng trở thành đội bóng của cộng đồng, vì cộng đồng.

CLB Thanh Hóa cũng cam kết mọi nguồn lực đóng góp sẽ được ghi nhận, quản lý, công khai minh bạch và bảo đảm được sử dụng đúng mục đích cho các hoạt động và sự phát triển của đội bóng.

Liên quan đến vẫn đề tài chính của đội bóng, ngày 8.10, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các ngành liên quan đã nghe Sở VH-TT-DL Thanh Hóa báo cáo tình hình đội bóng đá Thanh Hóa.

Dù khó khăn về tài chính nhưng thời gian qua các cầu thủ Thanh Hóa (áo vàng) vẫn thi đấu hết mình ẢNH: MINH HOÀNG

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa cho biết cơ sở vật chất và nguồn tài chính phục vụ cho đội bóng Thanh Hóa còn nhiều khó khăn, hệ thống dàn đèn tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa chưa đáp ứng tiêu chuẩn của bóng đá chuyên nghiệp và tiêu chí cấp phép của AFC; kinh phí duy trì đội bóng chuyên nghiệp còn khó khăn, trong khi CLB chưa tìm kiếm được hợp đồng tài trợ lớn.

Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đội bóng đá Thanh Hóa duy trì được đến nay là nỗ lực lớn của ngành văn hóa và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tình hình tài chính, cơ sở vật chất và các điều kiện khác như hiện nay mới đáp ứng yêu cầu trước mắt cho mùa giải 2026 – 2027, không thể duy trì cho những mùa giải sau. Do đó, cần thiết phải xây dựng mô hình phát triển bóng đá ổn định, bền vững.

Ông Tùng đề nghị Sở VH-TT-DL làm đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành và CLB bóng đá Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chờ phát sinh vấn đề mới xử lý.

Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện cơ chế sử dụng sân vận động tỉnh, tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất phục vụ thi đấu; đồng thời làm rõ mô hình quản trị, nguồn lực tài chính, đào tạo trẻ và phương án huy động xã hội hóa.

Trước đó, từ ngày 18.8, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa chính thức nhận chuyển giao nguyên trạng CLB bóng đá Thanh Hóa và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.



