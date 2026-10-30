Đội bóng cũ ông Park nhận tài trợ kỷ lục 150 tỉ đồng: Nóng đại chiến HAGL!

CLB Bắc Ninh sẽ nhận gói tài trợ kỷ lục 150 tỉ đồng ảnh: CLB Bắc Ninh

CLB Bắc Ninh nhận gói tài trợ kỷ lục

Sự kiện Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh tài trợ đồng hành giai đoạn 2026 - 2029 trị giá 150 tỉ đồng cho CLB Bắc Ninh - đội bóng cũ của ông Park - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa 2 đơn vị, mở ra nguồn lực to lớn cho hành trình xây dựng và phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương.

Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND TP.Bắc Ninh ông Lê Xuân Lợi; Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh; ông Nguyễn Văn Đại, Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh; các thành viên trong Thường trực Hội Doanh nhân trẻ; cùng đại diện ban lãnh đạo CLB Bắc Ninh, BHL, tập thể cầu thủ...

Tại buổi lễ, 2 bên đã tiến hành ký kết hợp đồng tài trợ chính thức với tổng giá trị lên tới 150 tỉ đồng trong 3 mùa giải liên tiếp, từ năm 2026 đến năm 2029 (tương ứng đồng hành 50 tỉ đồng cho mỗi mùa giải).

CLB Bắc Ninh đang khởi đầu mùa giải mới ấn tượng ảnh: CLB Bắc Ninh

Việc cam kết nguồn lực tài chính dài hạn này không chỉ khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với định hướng phát triển của đội bóng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để CLB Bắc Ninh nâng cao điều kiện tập luyện, thi đấu và chú trọng công tác đào tạo trẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện CLB Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự đồng hành thiết thực từ Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh. Nguồn tài trợ to lớn này sẽ là động lực quan trọng để tập thể đội bóng không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng chuyên môn, thi đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo và đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Bắc Ninh Nguyễn Văn Đại bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của CLB Bắc Ninh. Hội cam kết sẽ luôn đồng hành cùng đội bóng trong việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, lan tỏa những giá trị thể thao tích cực và góp phần nâng tầm thể thao tỉnh nhà.

Vòng trước, CLB Bắc NInh vừa cầm hòa Thể Công Viettel 2-2 dù chỉ còn 10 người ảnh: CLB Bắc ninh

Sự bắt tay chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp địa phương và CLB Bắc Ninh hứa hẹn sẽ mở ra một chặng đường mới phát triển bền vững, nâng cao vị thế của bóng đá Bắc Ninh trên bản đồ thể thao và bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, gói tài trợ kỷ lục 150 tỉ đồng sẽ là cú hích tinh thần mạnh mẽ, giúp CLB Bắc Ninh càng thêm tự tin và quyết tâm trong trận đón tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp HAGL vào 18 giờ chiều nay 30.10 trên sân nhà Việt Yên.