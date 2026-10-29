Nhận định trận Bắc Ninh FC vs HAGL: Không khoan nhượng trận cầu '6 điểm'

HAGL quyết có điểm trong chuyến làm khách trước Bắc Ninh FC ảnh: Minh Trần

HAGL đối đầu hiện tượng Bắc Ninh FC

Vào lúc 18 giờ ngày 30.10, sân Việt Yên chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống khi đội chủ nhà Bắc Ninh FC sẽ tiếp đón HAGL - đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng sống còn ở V-League 2026 - 2027.

Trận cầu được mệnh danh "6 điểm" này được nhận định sẽ không khoan nhượng, trong cảnh cả 2 đội bóng đều sẽ dốc hết mọi khả năng giành chiến thắng để tạo lợi thế trước đối thủ và bứt xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Động lực thôi thúc của cầu thủ 2 bên càng cháy bỏng khi cả 2 đội bóng đã trải qua những thời khắc đầy cảm xúc ở vòng đấu trước. HAGL đã đánh dấu ngày trở lại sân Pleiku Arena vừa hoàn tất nâng cấp bằng thất bại 0-2 trước SLNA.

Bắc Ninh FC sẽ vắng Mai Xuân Quyết (18) khi tiếp đón HAGL ảnh: Minh Tú

Ngược lại, Bắc Ninh FC đã có trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel. Một điểm quý như vàng khi Bắc Ninh FC có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trong thế chỉ còn 10 người.

Nhưng kết quả chấn động đó cũng để lại cái giá đắt đỏ, khi sẽ mất 3 cái tên quan trọng là cầu thủ Mai Xuân Quyết, HLV trưởng Paulo Fioani cùng cán bộ kỹ thuật Nguyễn Văn Phong vì nhận thẻ đỏ trong trận cầu điên rồ.

Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của Bắc Ninh FC trong cuộc chạm trán nảy lửa với HAGL, khi thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Paulo Fioani cùng kinh nghiệm trận mạc và khả năng gây đột biến của Mai Xuân Quyết.

HAGL sẽ có điểm trong trận đối đầu trực tiếp với đối thủ Bắc Ninh FC? ảnh: CLB HAGL

Chắc chắn một đội bóng thực dụng như HAGL sẽ không bỏ sót điểm quan trọng này, để ít nhất phải có điểm rời Bắc Ninh, trong cảnh đang xếp áp chót và chỉ hơn CLB TP.Đồng Nai đang đội sổ có 2 điểm.

Do đó, chắc chắn HAGL sẽ đánh giá kỹ quyết tâm chiến thắng của Bắc Ninh FC để có đấu pháp tương ứng. Nếu đội chủ nhà quyết tâm dâng cao tìm bàn thắng, HAGL sẽ chủ động nhường sân để chờ phản công.



Ảnh: FPT PLAY

Còn trong trường hợp đội chủ nhà Bắc Ninh FC tiếp tục chơi thận trọng và thực dụng như đã làm trước CLB TP.Đồng Nai thì HAGL cũng sẽ chọn cách chơi cân bằng hơn để bảo đảm ít nhất có điểm về nhà.

Do đó, thái độ chơi bóng của Bắc Ninh FC khi không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Paulo Fioani sẽ đóng vai trò mấu chốt quyết định diễn biến của trận cầu của những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng vốn sở trường chơi phòng ngự phản công.

Trong hoàn cảnh trận đấu có thể sẽ diễn ra với những tình huống rình rập và chờ sơ sẩy của đối thủ để chuyển trạng thái nhanh bằng bóng dài giữa 2 đội bóng, cơ hội có thể sẽ mở ra cho những chân sút giàu tốc độ của HAGL như Luann Augusto hay Gia Bảo, Minh Tâm...



