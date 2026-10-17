Ngoại binh Cameroon lập hat-trick, CLB Hải Phòng thắng đậm Đà Nẵng tại sân Chi Lăng

CLB Đà Nẵng thua ngược trên sân Chi Lăng

Cùng để thua ở lượt trận gần nhất nên CLB Hải Phòng và CLB Đà Nẵng thể hiện quyết tâm rất cao nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Điểm tựa sân nhà giúp CLB Đà Nẵng đánh bại Hải Phòng 2-0 ở mùa giải năm ngoái, từ đó tự tin hướng đến kết quả thuận lợi khi tái đấu lần này.

Joel Tagueu rực sáng với hat-trick vào lưới CLB Đà Nẵng mang về chiến thắng cho CLB Hải Phòng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Highlight CLB Đà Nẵng 1-5 CLB Hải Phòng: Đội khách thắng tưng bừng, chủ nhà chìm sâu

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội khởi đầu ấn tượng, tạo thế trận "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn với CLB Hải Phòng. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng bàn thắng mở tỷ số lại đến với đội Đà Nẵng từ tình huống phản công sắc bén ở phút 18. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Bryan Ly dốc bóng tốc độ sau đó lốp bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Văn Toản ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

CLB Hải Phòng (áo trắng) và Đà Nẵng cống hiến trận đấu hấp dẫn trên sân Chi Lăng ẢNH: ĐÔNG NGHI

CLB Hải Phòng vùng lên mạnh mẽ, triển khai tấn công tốc độ và hiệu quả. Joel Tagueu bùng nổ với pha đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng, cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB Hải Phòng ở phút 24. Duyên ghi bàn tiếp tục đến với Joel Tagueu ở phút 30 khi cú dứt điểm của anh trúng chân cầu thủ Đà Nẵng giúp CLB Hải Phòng vượt dẫn 2-1. Tiền đạo người Cameroon rực sáng khi hoàn tất hat-trick vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng đưa đội bóng đất cảng Hải Phòng vượt dẫn 3-1 trong hiệp 1.

Nỗ lực của CLB Đà Nẵng cũng giúp tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn. Đơn cử như tình huống đá phạt sắc bén của Quế Ngọc Hải nhưng bóng trúng cột dọc ra ngoài hay cú sút rất mạnh trong tư thế trống trải của Nguyễn Minh Quang nhưng bóng vọt xà ngang.

CLB Đà Nẵng (áo cam) để thua đậm trên sân Chi Lăng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phút 77, tiền đạo cũ của CLB Đà Nẵng là Kamaric ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 cho CLB Hải Phòng. Ban đầu trọng tài bắt lỗi việt vị của Kamaric nhưng sau đó với sự hỗ trợ của VAR, bàn thắng được công nhận. Đến phút 90+3, Kamaric lại lên tiếng với bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1 cho CLB Hải Phòng. Với 6 bàn thắng sau 4 trận, Kamaric dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League năm nay.

Thua ngược CLB Hải Phòng ngay trên sân Chi Lăng, CLB Đà Nẵng chìm sâu ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Trong khi đó 3 điểm quan trọng trên sân khách giúp CLB Hải Phòng có 6 điểm, vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng.