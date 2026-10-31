Lịch thi đấu V-League cực hay hôm nay: Bước ngoặt của HLV Popov và Việt Thắng

N IỀM TIN VÀO HLV P OPOV

Ngày 31.10, vòng 6 V-League 2026 - 2027 tiếp tục nóng với 3 trận đấu cùng diễn ra lúc 18 giờ, trong đó tâm điểm là trận Thể Công Viettel làm khách trước CLB Nam Định. Ông Popov đang dẫn đầu danh sách những HLV có nguy cơ mất ghế cao nhất V-League sau chuỗi 7 trận không thắng. Đáng chú ý, có đến 7/8 trận kể từ đầu mùa các đối thủ phải nhận thẻ đỏ, nhưng ngoại trừ trận mở màn thắng CLB TP.Đồng Nai 2-0 thì Thể Công Viettel thua 5 và hòa 2 trận. Mỗi trận đấu của HLV Popov vẫn đầy cảm xúc, nhưng quá nhiều trụ cột chấn thương đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của Thể Công Viettel. Giai đoạn khó khăn nhất, Thể Công Viettel có đến 10 "thương binh" khi làm khách trước CLB Persib Bandung ở AFC Champions League Two. Đó là trận họ chơi tốt nhưng thua 0-1 vì sai sót của trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải. Tiếp theo, thầy trò HLV Popov đã chơi hơn người nhưng lại để Bắc Ninh FC cầm hòa 2-2 vào phút bù giờ ở vòng 5 V-League. Ở trận đấu gần nhất, trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel thua đậm 0-5 trước FC Seoul khiến cơ hội đi tiếp ở AFC Champions League Two trở nên vô cùng mong manh.

HLV Popov và CLB Thể Công Viettel quyết thắng ở vòng 6 V-League ẢNH: MINH TÚ

Ban lãnh đạo Thể Công Viettel hiểu rõ những khó khăn chủ quan, khách quan của đội bóng và vẫn ủng hộ HLV Popov, với yêu cầu đội bóng "thể hiện tinh thần vượt khó của người lính" và "trả lời dư luận bằng kết quả trên sân cỏ". Tin vui là tiền vệ Wesley Nata đã trở lại từ phút 70 trận gặp FC Seoul. Hai "máy quét" rất được kỳ vọng khác là Doãn Ngọc Tân và Andre Luiz cũng đã sẵn sàng ra sân, đánh dấu giai đoạn khó khăn lực lượng nhất đã dần qua. Trận đấu với CLB Nam Định trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ hôm nay rất có thể sẽ là bước ngoặt của Thể Công Viettel và HLV Popov, nhất là khi đội bóng vẫn ủng hộ nhà cầm quân đầy nhiệt huyết này.

'C HẢO LỬA' L ẠCH T RAY CHỜ HLV V IỆT T HẮNG

Vòng 6 cũng sẽ là bước ngoặt của Nguyễn Việt Thắng - HLV nổi bật nhất trong thế hệ vô địch AFF Cup 2008, khi cùng CLB TP.Đồng Nai làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Nhà cầm quân 45 tuổi đặt ra mục tiêu cùng tân binh CLB TP.Đồng Nai có chiến thắng đầu tiên tại V-League. Bộ đôi hậu vệ quan trọng Văn Sơn - Tấn Sinh đã mãn án treo giò, trong khi thể lực của các ngoại binh cũng đã được cải thiện cho chuyến làm khách trước CLB Hải Phòng đang thi đấu thất thường. Đặc biệt, sự ủng hộ mạnh mẽ của bầu Sơn với HLV Việt Thắng giúp đội TP.Đồng Nai không bị cuốn theo những đồn đoán bên ngoài.

Ngoài ra, trên sân Vinh diễn ra trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi nhà ĐKVĐ CAHN làm khách trước hiện tượng SLNA. Từ chỗ là nhân vật quen thuộc trong những cuộc đua trụ hạng nghẹt thở đến phút cuối, SLNA đang là "ngựa ô" ở V-League 2026 - 2027 khi chễm chệ ngôi đầu sau vòng 5 với 11 điểm, hơn CLB CAHN 1 điểm. Đội khách sẽ phải đối mặt với bài toán thể lực sau chuyến làm khách tại Trung Quốc vào giữa tuần. Nhưng cột mốc lịch sử đánh bại đội Cảng Thượng Hải để có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Elite sẽ là cú hích tinh thần rất lớn. Đây cũng là ngày trở về đặc biệt của Đình Bắc, chàng trai trẻ từng bị SLNA đào thải vì quá "còi", đã vươn mình thành trụ cột đội tuyển VN. Từng cầm hòa CLB CAHN với tỷ số 1-1 trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại sân Vinh, liệu SLNA sẽ lần thứ 3 có điểm trước Đình Bắc và nhà ĐKVĐ?