Lời khẳng định của SLNA trước đương kim vô địch: HLV Văn Sĩ Sơn đấu trí 'tướng' Polking, ai thắng ai?

Thử thách cực đại

Giai đoạn khởi đầu mùa giải V-League 2026-2027 chứng kiến màn trỗi dậy của đội bóng xứ Nghệ. Với 11 điểm có được sau 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang chễm chệ ở đỉnh bảng xếp hạng và là tập thể duy nhất giữ vững thành tích bất bại. Có thể nói, SLNA đã gây bất ngờ trong giai đoạn khởi động của mùa giải. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội lại là một kiểu thử thách hoàn toàn khác so với các đối thủ mà SLNA đã gặp trước đây. Đội khách không chỉ bước vào cuộc so tài này với tâm thế của nhà đương kim vô địch, mà còn sở hữu một dàn nhân sự ngập tràn ngôi sao cùng chiều sâu đội hình vượt trội.

Theo dõi qua 5 vòng đấu của V-League, SLNA mang lại cho người xem nhiều cảm xúc rất đặc biệt. Nhìn những cầu thủ trẻ chơi đầy kiên trì, lăn xả trong từng cú xoạc bóng, người ta thấy lại chất máu lửa và niềm tự hào vốn đã làm nên bản sắc của bóng đá xứ Nghệ. Thế nhưng, đối đầu với một CLB Công an Hà Nội đang hừng hực khí thế sau chiến thắng vang dội ở đấu trường Cúp C1 châu Á là bài toán nan giải hơn nhiều. Đội bóng của HLV Mano Polking sở hữu quá nhiều nhân tố có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Đứng trước một "gã khổng lồ" đúng nghĩa như vậy, bất kỳ sơ hở nhỏ nào nơi hàng thủ SLNA cũng có thể phải trả giá. Đây chính là thời điểm bản lĩnh của một đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng được kiểm chứng thực sự.

SLNA hiện dẫn đầu trên bảng xếp hạng, là đội duy nhất có thành tích bất bại tính đến lúc này ẢNH: CLB SLNA





"Bẫy" phản công

Dù biết thử thách phía trước cực kỳ chông gai, nhưng cũng chẳng thể vội kết luận rằng SLNA không có cơ hội gây bất ngờ. Còn nhớ ở vòng 2, khi chẳng mấy ai tin đội bóng xứ Nghệ có thể làm nên chuyện, họ đã quật ngã CLB Hà Nội tới 4-1 ngay tại Hàng Đẫy bằng một thế trận phản công sắc nét. Thực tế cho thấy, SLNA luôn là tập thể nguy hiểm nhất khi nhập cuộc với tâm thế cửa dưới và đụng độ với những đội bóng có thiên hướng dâng cao tấn công kiểm soát. Lối chơi "biết người biết ta" của HLV Văn Sỹ Sơn, vị thuyền trưởng quá am tường sân chơi V-League, đang biến SLNA thành một khối vững chắc và khó bị đánh bại. Khả năng chịu áp lực tốt giúp họ đứng vững trước những đợt hãm thành của đối phương, trước khi tung ra đòn phản công chớp nhoáng với độ chính xác cao.

Khi CLB Công an Hà Nội tràn lên ép sân, đó cũng là lúc "chiếc bẫy" phản công của SLNA sẵn sàng sập xuống. Sân Vinh chính là điểm tựa của đội bóng xứ Nghệ. Nếu giữ vững được sự tập trung trong phòng ngự và chắt chiu tối đa cơ hội, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn hoàn toàn có thể giành điểm trước "ông lớn" CLB Công an Hà Nội. Bên cạnh đó, một kết quả thuận lợi trước nhà đương kim vô địch V-League sẽ là lời khẳng định dõng dạc rằng SLNA đủ sức làm nên chuyện ở mùa giải này, chứ không đơn thuần là một hiện tượng đầu mùa. Cuộc đấu trí giữa HLV Văn Sĩ Sơn và HLV Polking hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.