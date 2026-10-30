Bảng xếp hạng vòng 6 V-League mới nhất: HAGL chìm rất sâu, Ninh Bình lại rơi xuống tốp 5

Ngôi đầu quyết liệt, CLB HAGL tuột dốc không phanh

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Ninh Bình có bàn thắng mở tỷ số trước CLB Hà Nội nhưng Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội không bảo vệ được thành quả. Bàn thắng ở phút bù giờ của ngoại binh Faurand giúp đội bóng thủ đô hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục.

CLB Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch sau chiến thắng trước CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Giành trọn vẹn 3 điểm trước CLB Ninh Bình giúp CLB Hà Nội đạt 9 điểm, vươn lên hạng 7, chỉ còn cách đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB SLNA chỉ 2 điểm. Trong khi đó việc trắng tay đáng tiếc trước CLB Hà Nội khiến CLB Ninh Bình lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của SLNA. Đội bóng cố đô tạm xếp hạng 5 với 10 điểm, kém 1 điểm so với 2 đội dẫn đầu là SLNA và Hà Tĩnh.

CLB Hà Tĩnh cũng có trận đấu chật vật, cầm hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa. Cũng vì thế đội bóng này lỡ cơ hội vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng khi có cùng 11 điểm với SLNA nhưng kém đối thủ hiệu số phụ bàn thắng-bại.

CLB HAGL (trái) chìm sâu trên bảng xếp hạng V-League ẢNH: VPF

Trong khi đó CLB HAGL gây thất vọng khi để thua 0-1 trước CLB Bắc Ninh. Kết quả này khiến đội bóng phố núi vẫn chỉ có 3 điểm và chỉ xếp trên CLB Đồng Nai (1 điểm). Nguy cơ xuống đáy bảng của CLB HAGL rất lớn khi phải chạm trán với CLB Hà Nội ở vòng đấu tiếp theo.

Bảng xếp hạng vòng 6 V-League 2026-2027: