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    Hà Tĩnh 'giật' 1 điểm từ tay Thanh Hóa trong cuộc đối đầu kịch tính, căng hơn dây đàn

    Văn Trình
    Văn Trình
    Tối 30.10, CLB Hà Tĩnh có trận hòa 1-1 với CLB Thanh Hóa ở vòng 6 V-League 2026 - 2027, qua đó tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng.

    Với lợi thế sân nhà, CLB Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin. Theo thống kê của Flashscore, trong hiệp 1, các học trò của HLV Mai Xuân Hợp cầm bóng đến 61%. Tuy nhiên, trước hàng thủ dày đặc và được tổ chức tốt của CLB Hà Tĩnh, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Phải đến phút 34, đội chủ nhà mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên khi Saliou đánh đầu ở cự ly gần. Dù vậy, thủ thành Thanh Tùng của CLB Hà Tĩnh đã đứng đúng vị trí, ôm gọn bóng.

    Hà Tĩnh 'giật' 1 điểm từ tay Thanh Hóa trong cuộc đối đầu kịch tính, căng hơn dây đàn- Ảnh 1.

    CLB Thanh Hóa (trái) như thường lệ vẫn chơi rất tốt khi có lợi thế sân nhà

    ẢNH: CLB HÀ TĨNH

    Những phút còn lại của hiệp đấu, CLB Thanh Hóa vẫn miệt mài tấn công, có thêm 5 lần dứt điểm. Phút 38, Saliou nhận bóng từ Abdurakhmanov và anh tự tin sút bóng ngoài vòng cấm, giúp CLB Thanh Hóa dẫn trước 1-0. Chỉ 2 phút sau, Saliou tiếp tục thoát xuống, đệm bóng vào lưới CLB Hà Tĩnh. Đáng tiếc, bàn thắng này của ngoại binh CLB Thanh Hóa bị từ chối vì lỗi việt vị.

    Ở chiều ngược lại, CLB Hà Tĩnh chơi khá chậm trong hiệp 1. So với đội chủ nhà, Hà Tĩnh không thể tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt nào và phải bước vào giờ nghỉ với việc bị dẫn bàn.

    Hiệp 2 rất tốt của Hà Tĩnh trên sân Thanh Hóa

    Sang hiệp 2, CLB Hà Tĩnh chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu, chơi tấn công. Những ngoại binh như Luiz Antonio, Daniel Passira chơi năng nổ, giúp CLB Hà Tĩnh tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành CLB Thanh Hóa. Phút 53, Luiz Antonio thực hiện quả đá phạt tinh tế để Duy Thường đánh đầu đưa bóng đi với lực rất căng. Tuy nhiên, thủ thành Thanh Diệp của CLB Thanh Hóa đã chơi xuất sắc, giúp đội chủ nhà tránh khỏi bàn thua. Đến phút 68, Thanh Diệp tiếp tục thi đấu tập trung, cản phá cú đá phạt sát vòng cấm của Luiz Antonio.

    Khoảng 20 phút cuối trận, CLB Hà Tĩnh vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Chỉ tính riêng khoảng thời gian này, CLB Hà Tĩnh có đến 8 lần sút bóng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 83, Luiz Antonio kiến tạo để Daniel Passira đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Tĩnh. Trong khoảng thời gian bù giờ, CLB Hà Tĩnh tiếp tục có thêm 2 cơ hội để ghi bàn nhưng đều không thể tận dụng được, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Cuộc đối đầu diễn ra căng thẳng và kéo dài thêm 10 phút bù giờ vì trọng tài có hai tình huống quan trọng tham khảo VAR. 

    Chia điểm với CLB Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa có 8 điểm sau 6 trận, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh có 11 điểm, tạm xếp thứ 2. Đáng chú ý, đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp CLB Hà Tĩnh bất bại tại V-League (3 thắng, 2 hòa).

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