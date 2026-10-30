Dự đoán tỷ số SLNA 1-1 CLB CAHN: Đình Bắc lập công trên quê hương

CLB CAHN vừa trải qua 90 phút đầy cảm xúc ở Trung Quốc, khi đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay ở lượt 3 AFC Champions League Elite hôm 27.10. Chiến thắng này giúp các học trò HLV Alexandre Polking hưng phấn nhưng cũng bào mòn thể lực rất nhiều. Không chỉ vậy, việc di chuyển, phải tiếp tục đá trên sân khách (sân Vinh) cũng sẽ gây thêm phần mệt mỏi. Chưa dừng lại, Đoàn Văn Hậu vẫn chưa hết án treo giò, khiến HLV Polking cần phải tính toán thêm.

Đình Bắc tập luyện tại trung tâm RTD Rehab của bác sĩ Trần Huy Thọ ẢNH: RTD REHAB

Đình Bắc đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League mùa này ẢNH: CLB CAHN

Điểm sáng lớn nhất của CAHN lúc này lại đến từ người đã không ra sân ở Thượng Hải: Nguyễn Đình Bắc. Thay vì cùng đội sang Trung Quốc, tiền đạo này bay vào TP.HCM để tập hồi phục cùng bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ, sau giai đoạn thi đấu quá tải vì liên tục cày ải. Điều đó đồng nghĩa khi trở lại đội hình xuất phát ở sân Vinh, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ là cầu thủ CLB CAHN có thể trạng sung mãn nhất và sẵn sàng tỏa sáng.

Về phía chủ nhà, SLNA không có xáo trộn lực lượng, lại có trọn 1 tuần chuẩn bị. Dàn cầu thủ trẻ như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền tiếp tục là trụ cột, trong khi Trần Đức Vinh, tiền vệ Việt kiều được kỳ vọng gây khó cho hàng thủ đối phương, giống như những gì anh đã làm được từ đầu mùa.

Về mặt lối chơi, SLNA nhiều khả năng tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự phản công. Trong khi đó, với lực lượng mạnh hơn, những cầu thủ giỏi xử lý bóng, CLB CAHN sẽ chơi áp đặt. Người hâm mộ chờ đợi những tình huống "ăn miếng, trả miếng" liên tục từ 2 đội.

SLNA là tập thể gắn kết, khó chơi với bất kỳ đối thủ nào ẢNH: SLNA

Nhìn chung, đây là trận đấu của 2 thái cực. Một bên là SLNA sung sức, có lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái của đội dẫn đầu bất bại. Bên kia chiến tuyến, CLB CAHN vừa trải qua cột mốc lịch sử nhưng cũng mang theo sự mệt mỏi, lại thiếu một mắt xích phòng ngự quan trọng là Văn Hậu. Yếu tố cân bằng duy nhất nghiêng về CAHN chính là một Đình Bắc được nghỉ ngơi đúng lúc, đủ sung sức để tạo đột biến ở những thời điểm quyết định.

Dự đoán: SLNA 1-1 CLB CAHN. Trần Đức Vinh góp công đưa đội bóng xứ Nghệ lên dẫn trước, còn Đình Bắc gỡ hòa cho CLB CAHN.