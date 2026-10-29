Cận cảnh dự án nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại khu vực dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà ở xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), những dãy chuồng trại dài tít tắp, từng được đầu tư kiên cố, nay phần lớn rơi vào cảnh tốc mái, các hệ thống khung sắt, hàng rào bao quanh hoen gỉ nghiêm trọng theo thời gian.

Dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà hoang tàn sau nhiều năm "đắp chiếu" ẢNH: PHẠM ĐỨC

Chuồng trại chăn nuôi bò bị tốc mái, hoen gỉ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp đắt tiền bỏ chỏng chơ giữa đồng cỏ, nhiều hạng mục nhà điều hành, nhà ở công nhân cỏ dại mọc lút đầu người. Tuyệt nhiên, không có bóng dáng một con bò nào tại khu chuồng trại nghìn tỉ này.

Có mặt tại lối vào khu vực dự án, phóng viên ghi nhận không khí tĩnh mịch bao trùm, cổng ra vào luôn trong tình trạng đóng kín.

Nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất bỏ không nhiều năm nên đã hư hỏng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Một người đàn ông tự xưng là bảo vệ tại dự án cho biết, hiện toàn bộ tài sản của dự án đã bị ngân hàng kê biên từ lâu nên lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" được siết chặt, không ai được phép tự ý ra vào.

Để trông giữ diện tích rộng lớn cùng khối tài sản khổng lồ đang phơi mình cùng mưa nắng, khu vực này hiện chỉ có vỏn vẹn 4 người được thuê làm bảo vệ.

"Khu vực này có 40 chuồng trại trước đây để chăn nuôi bò nhưng hiện nay để không. Theo thời gian, chuồng trại xuống cấp và bị tác động của mưa bão nên đổ sập, tốc mái. Hiện nay, dự án không thực hiện việc chăn nuôi bò mà chỉ liên kết với một công ty ngoại tỉnh để trồng dứa", người này chia sẻ về thực trạng hoang phế bên trong.

Một số máy móc nằm phơi nắng mưa ngoài trời ẢNH: PHẠM ĐỨC

Một trạm cung cấp xăng dầu trong dự án cũng trong tình trạng hoang tàn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà. Với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 4.582 tỉ đồng trên diện tích hơn 2.163 ha, dự án đặt mục tiêu đầy tham vọng: phát triển quy mô đàn bò lên đến 254.200 con/năm.

Thế nhưng, dự án hoạt động kém hiệu quả, lâm vào cảnh thua lỗ. Đỉnh điểm, hàng loạt bê bối sai phạm liên quan đến việc cho vay vốn tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị phanh phui, kéo theo việc hàng loạt lãnh đạo công ty và cán bộ ngân hàng bị khởi tố, vướng vòng lao lý.

Từ cuối tháng 3.2017, hoạt động chăn nuôi bò tại đây chính thức "đóng băng", hệ thống chuồng trại bị bỏ hoang hoàn toàn.

Một phần diện tích của dự án đang được doanh nghiệp liên kết trồng dứa nguyên liệu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đứng trước nguy cơ lãng phí hàng ngàn ha đất, tháng 5.2021, Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà có chủ trương tái cơ cấu, xin điều chỉnh quy mô nhằm "hồi sinh" dự án.

Tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý điều chỉnh diện tích đất xuống còn 1.227 ha, tổng vốn đầu tư giảm còn 1.800 tỉ đồng, quy mô đàn bò co hẹp lại chỉ còn 35.000 con/năm, đồng thời bổ sung các loại cây trồng như dứa, chuối, ngô...

Để duy trì quỹ đất, doanh nghiệp đã liên kết trồng dứa nguyên liệu. Tuy nhiên, theo đánh giá toàn diện mới nhất của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vào đầu tháng 10.2026, dự án sau tái cơ cấu vẫn tiếp tục bết bát, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và hoàn toàn không đạt được các mục tiêu chăn nuôi như kỳ vọng ban đầu.