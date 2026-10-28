Bán đấu giá dự án nuôi bò hơn 4.500 tỉ đồng ở Hà Tĩnh

Ngày 28.10, nguồn tin từ Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với PV Thanh Niên, cơ quan này sẽ phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh chính thức tổ chức cuộc đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà vào ngày mai 29.10.

Nhiều máy móc phục vụ sản xuất và chăn nuôi của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà bỏ không nhiều năm ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, danh mục tài sản bị đưa ra đấu giá lần này bao gồm toàn bộ hệ thống chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, nhà làm việc, khu nhà ở cán bộ công nhân viên, xe ô tô và hàng loạt hạng mục phụ trợ khác nằm trên địa bàn các xã Cẩm Xuyên và Kỳ Văn (Hà Tĩnh).

Đáng chú ý, tổng giá trị khởi điểm cho khối tài sản của siêu dự án một thời này chỉ được định giá hơn 283 tỉ đồng. Mục đích của cuộc đấu giá nhằm xử lý dứt điểm tài sản thế chấp, thu hồi nguồn vốn mà ngân hàng đã cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà vay đầu tư trước đó.

Trước đó, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà thực hiện dự án nuôi bò giống và bò thịt trên diện tích hơn 2.000 ha, tại 2 huyện cũ là Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỉ đồng, quy mô 254.000 con bò/năm.

Từ khi được cấp phép đầu tư, doanh nghiệp xây được 65 chuồng trại, 2 khu nhà điều hành, 19 kho chứa và các công trình phụ trợ.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò xuống cấp, hoang tàn ẢNH: TÂN KỲ

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, quy mô bình quân đàn bò chỉ đạt gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đặc biệt, nhiều lãnh đạo công ty cùng một số cán bộ ngân hàng liên quan đến việc cho dự án vay vốn bị khởi tố, phạt tù. Năm 2017, dự án ngừng nuôi và bỏ không hệ thống chuồng trại.

Trước tình cảnh dự án "chết lâm sàng", tháng 5.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà tái cơ cấu, điều chỉnh quy mô nhằm cứu vãn tình hình.

Tổng vốn đầu tư giảm xuống còn 1.800 tỉ đồng, diện tích đất thu hẹp còn 1.227 ha và quy mô đàn bò giảm sâu xuống còn 35.000 con, đồng thời bổ sung thêm hạng mục trồng cây ăn quả, dứa, chuối.

Dù đã bắt tay liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để chuyển sang trồng dứa, song việc chăn nuôi của dự án vẫn không thể khôi phục.

Mới đây, ngày 9.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đã chủ trì cuộc họp khẩn để xử lý các tồn đọng của dự án này. Thông báo sau cuộc họp kết luận dự án không hoàn thành các mục tiêu, quy mô đề ra và kinh doanh kém hiệu quả.

Cho đến thời điểm hiện tại, mục tiêu cốt lõi là chăn nuôi bò vẫn "án binh bất động", để mặc hệ thống hạ tầng chuồng trại tiếp tục hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng.