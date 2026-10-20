Hà Tĩnh điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm. Toàn bộ các quyết định nêu trên sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 21.10.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ẢNH: TÂN KỲ

Theo các quyết định được công bố, nhiều sở, ban ngành và xã, phường của tỉnh Hà Tĩnh đã được kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cụ thể:

Điều động ông Trần Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Tài chính để bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc sở.

Luân chuyển ông Hồ Đức Đàn, quyền Giám đốc Sở Tài chính, về làm Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí.

Điều động ông Lê Ngọc Huấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN-MT, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Điều động ông Nguyễn Hoài Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Điều động ông Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Hà Tĩnh, làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận ông Đặng Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đại học Vinh, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường đại học Vinh, về công tác tại Trường đại học Hà Tĩnh, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Hà Tĩnh.

Điều động bà Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lạc, làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Luân chuyển ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, đến công tác tại Đảng bộ xã Thạch Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển ông Lê Văn Sơn, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.