Hà Tĩnh: Đấu giá đất ế ẩm, giá khởi điểm giảm tới 2,4 tỉ đồng/lô

Ngày 19.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) cho biết địa phương vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh, sau hai lần đấu giá không thành công do không có người đăng ký tham gia.

Các lô đất đã được điều chỉnh giá khởi điểm so với lần đầu, giảm từ 1 tỉ đến 2,4 tỉ đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, giá khởi điểm các lô đất lần này được điều chỉnh giảm mạnh so với đợt đấu giá đầu tiên.

Cụ thể, 13 lô đất có diện tích 200 m²/lô được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2 tỉ đồng/lô, giảm hơn 1 tỉ đồng so với mức 3,096 tỉ đồng/lô trước đây. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước 600 triệu đồng/lô, bước giá 100 triệu đồng.

Hai lô có diện tích lớn hơn được điều chỉnh giảm sâu. Trong đó, lô rộng 245 m² có giá khởi điểm mới hơn 2,9 tỉ đồng, giảm khoảng 2,4 tỉ đồng so với lần đầu; lô rộng 235,2 m² có giá khởi điểm hơn 2,8 tỉ đồng, giảm hơn 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, cuối tháng 7, việc công bố giá khởi điểm từ hơn 3 tỉ đến hơn 5,3 tỉ đồng/lô đối với 15 lô đất ở khu vực nông thôn này đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Riêng 13 lô diện tích 200 m² được định giá 3,096 tỉ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m².

Nhiều nhà đầu tư bất động sản tại Hà Tĩnh đánh giá mức giá trên quá cao, không phù hợp thực tế thị trường. Theo phản ánh, thời điểm đó, đất đấu giá tại một số khu vực đô thị thuộc TP.Hà Tĩnh cũ chỉ khoảng 2,8 tỉ đồng/lô với diện tích tương tự.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản địa phương trầm lắng, cả hai lần tổ chức đấu giá đều không có người nộp hồ sơ đăng ký. Khu đất hiện vẫn được người dân tận dụng để trồng lúa trong thời gian chờ địa phương đầu tư hạ tầng.

Lý giải việc điều chỉnh giá, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết trước đây, giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp định giá cụ thể từng lô đất.

Tuy nhiên, sau hai lần đấu giá không thành công, địa phương đã áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành để xác định lại giá khởi điểm, nhằm đưa mức giá sát thực tế hơn.