Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo

Chiều 15.10, Thành ủy và UBND TP.Quảng Ninh đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ đối với 13 cán bộ lãnh đạo tại các sở, ngành và địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy Quảng Ninh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới ẢNH: THANH TÙNG

Theo đó, ông Phạm Hồng Biên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh, được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ninh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, thay ông Phạm Hồng Biên.

Ông Ngô Thành Tâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương.

Bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh cũng quyết định điều động ông Bùi Hoàng Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Yên Tử và ông Lê Mạnh Tuyến, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Hà An, đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Điều động nhiều lãnh đạo xã, phường

Trong đợt điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh cũng kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại nhiều xã, phường.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Yên Tử, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Bùi Hoàng Giang.

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND P.Hạ Long, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy P.Hà An.

Ông Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Điền Xá. Trong khi đó, ông Lương Việt Hưng, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô.

Ông Lục Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà.

Ông Lê Văn Độ, Chủ tịch UBND P.Hoàng Quế, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy P.Đông Triều.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Chủ tịch UBND P.Đông Triều, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy P.Hoàng Quế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, trách nhiệm trên cương vị mới.



Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, đặt lợi ích chung lên trên hết, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.