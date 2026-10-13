Thành ủy Đồng Nai điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chiều 13.10, Thường trực Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về việc điều động bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đến công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Thành ủy từ ngày 15.10.2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Thái Bảo, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai (ở giữa) trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và chúc mừng các cán bộ được nhận nhiệm vụ công tác mới ẢNH: CTV

Điều động ông Nông Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàng Gòn đến công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai từ ngày 15.10.2026, thời gian giữ chức vụ là 5 năm; giao ông Tuấn phụ trách điều hành hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai cũng quyết định giao ông Đỗ Chánh Quang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hàng Gòn phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Hàng Gòn kể từ ngày 15.10.2026 cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn.

Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, ông Thái Bảo, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ công tác mới. Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy đối với quá trình công tác và năng lực của từng cán bộ, đây không chỉ là phân công nhiệm vụ mà còn là gắn trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ trước tổ chức và từng đơn vị, địa phương.