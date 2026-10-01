Huế điều động bổ nhiệm 17 cán bộ lãnh đạo các sở, ban quản lý dự án

Sáng 1.10, UBND thành phố Huế đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số sở, ban quản lý dự án và trung tâm thuộc UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã điều động, bổ nhiệm và giao quyền lãnh đạo đối với 17 cán bộ tại Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các Ban Quản lý dự án vừa được sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn.

Lãnh đạo thành phố Huế trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thị Bích Thảo được điều động bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch ẢNH: HOÀNG MINH HIẾU

Tại Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố đã điều động bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp về Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc sở này.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Huế.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc và giao quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1, được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý hạ tầng thành phố Huế, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức giám đốc trung tâm này.

Tại Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp, các ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Đình Quyền và Mai Quang Tuấn được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc.

Lãnh đạo thành phố Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm ẢNH: HOÀNG MINH HIẾU

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, các ông Hồ Văn Miên, Trần Văn Nhuận và Hà Hoàng Chuân được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc.

Tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, các ông Lê Thành Nhân, Đặng Minh Nam, Lê Vũ Hiền và Trần Viết Tú được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc.

Đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Huế, ông Hồ Đăng Long được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc và giao quyền giám đốc; ông Nguyễn Lê Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc.