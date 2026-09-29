Huế hợp nhất nhiều ban quản lý dự án, đơn vị nông nghiệp và môi trường

Ngày 29.9, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa ký 3 quyết định thành lập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị gồm: 3 Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực và Ban Quản lý cảng cá thành phố. Đơn vị mới thực hiện dịch vụ công về trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thành lập Ban Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên từ việc hợp nhất 4 đơn vị, gồm: Ban Quản lý khu bảo vệ cảnh quan bắc Hải Vân, Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Sao La, Ban Quản lý rừng phòng hộ bắc Sông Hương và Ban Quản lý rừng phòng hộ nam Sông Hương. Đơn vị này đảm nhiệm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, Chủ tịch UBND thành phố cũng thành lập Trạm Kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và thú y, trên cơ sở tổ chức lại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật cùng 7 Trạm Chăn nuôi và thú y khu vực. Đơn vị mới thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị và phòng, chống dịch bệnh động vật.

UBND thành phố Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị mới, đồng thời thực hiện việc sắp xếp nhân sự và các chế độ liên quan theo quy định. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10.

Hợp nhất các ban quản lý dự án

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng ban hành các quyết định thành lập Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Huế, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Huế tổng kết công tác năm 2025 ẢNH: C.Đ.T

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng bắc Sông Hương trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2. Đơn vị có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công trình công cộng và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn khu vực bắc sông Hương.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nam Sông Hương từ việc tổ chức lại 2 đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3. Ban có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các dự án, nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 2 đơn vị tiền thân để tiếp tục triển khai theo địa bàn được phân công.

Theo UBND thành phố Huế, cả 3 ban mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; mỗi đơn vị có một giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Giai đoạn mới sắp xếp, số lượng cấp phó có thể cao hơn quy định nhưng chậm nhất sau 5 năm (từ khi quyết định có hiệu lực) phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bảo đảm đúng số lượng cấp phó theo quy định.

UBND thành phố Huế cũng giao các ban quản lý dự án phối hợp với Sở Nội vụ thành phố hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ; tiếp nhận các dự án đang triển khai, đồng thời sắp xếp, bố trí công việc và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động sau khi tổ chức lại bộ máy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10.