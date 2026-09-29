Một số đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chi trả chế độ theo Nghị định 178 'chưa đúng quy định'

Trong thông tin gửi báo chí liên quan đến việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Xây dựng cho biết đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Trước đó, sau khi Kiểm toán Nhà nước có báo cáo về việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát việc giải quyết chính sách đối với những trường hợp nghỉ việc, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục; nếu phát hiện sai sót phải kịp thời khắc phục.

Bộ Xây dựng cho biết, qua rà soát, phát hiện một số đơn vị chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 chưa đúng quy định

ẢNH: BXD

Theo Bộ Xây dựng, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước không chỉ ra các trường hợp xác định sai đối tượng, sai điều kiện, sai trình tự, thủ tục, hoặc mức hướng dẫn đến phải điều chỉnh, thu hồi tiền tại bộ.

Tuy nhiên, qua đợt rà soát theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, một số nội dung chưa đúng quy định đã được các cơ quan, đơn vị chủ động xử lý.

Cụ thể, tại Ban Quản lý dự án 3 (nay là Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc) thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo Nghị định số 178/2024 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ khi quyết định cho một số viên chức nghỉ việc hưởng chế độ từ nguồn phát triển sự nghiệp của đơn vị, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Cục Đường bộ Việt Nam đang xử lý theo quy định.

Tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong quá trình chi trả, đơn vị đã rà soát và thu hồi các khoản tính sai thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị cấp cơ sở nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị việc lập dự toán kinh phí chưa sát, dẫn đến không phân bổ được số kinh phí 140,2 tỉ đồng.

Về kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho biết, trước đó đã tổng hợp nhu cầu kinh phí dựa trên số liệu do các cơ quan, đơn vị trực thuộc lập và đăng ký để gửi Bộ Tài chính, nhằm bảo đảm kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã ban hành các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, điều kiện nghỉ hưởng chế độ được quy định chặt chẽ hơn.

Do đó, phạm vi và số lượng đối tượng hưởng chính sách giảm so với dự kiến ban đầu, khiến kinh phí thực tế cần sử dụng thấp hơn dự toán.

Thủ tướng đã giao dự toán cho Bộ Xây dựng 749,6 tỉ đồng. Bộ đã phân bổ tại 11 quyết định với số tiền 609,4 tỉ đồng, còn 140,2 tỉ đồng chưa phân bổ. Bộ Xây dựng cho rằng, việc lập dự toán chưa sát xuất phát từ việc chính sách và điều kiện áp dụng thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn.

Việc chủ động xây dựng dự toán kịp thời giúp Bộ Xây dựng có nguồn lực thực hiện chính sách, hoàn tất chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 10.10.2025, không có trường hợp bị nợ hoặc chậm trả.