TP.HCM bổ nhiệm 2 phó giám đốc Sở Xây dựng và Sở Tư pháp

Chiều 19.10, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị về công tác cán bộ đối với lãnh đạo một số sở ngành, ban quản lý, doanh nghiệp nhà nước. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Theo đó, ông Trần Chí Trung, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Châu Vĩ Tuấn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp. Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý Đường sắt đô thị giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi, Phó giám đốc Sở Công thương giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định điều động bà Mai Thị Hồng Hoa và ông Nguyễn Ngọc Văn ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM trao quyết định điều động ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM và ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đến công tác tại Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các cán bộ tiếp tục phấn đấu, cố gắng cống hiến hơn nữa trong công tác. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phát huy đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Trần Trí Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đại diện các nhân sự nhận quyết định, tân Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Chí Trung nhìn nhận các yêu cầu phát triển mới đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy và quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Trung hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, cầu thị và trách nhiệm, chủ động tiếp cận công việc, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn.