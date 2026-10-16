Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ngày 16.10, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi trao quyết định nhân sự thuộc sự quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Cụ thể, ông Bùi Thanh Nhân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Trương Hải Hiếu (ngoài cùng bên phải) được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa; ông Lê Văn Phong, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ.

Ông Lê Trương Hải Hiếu 45 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, trình độ tiến sĩ kinh tế - chính trị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hiếu có quá trình công tác gắn với Đoàn - Hội tại TP.HCM. Sau khi đi học cao học tại Mỹ, ông Hiếu về công tác ở Ban Thanh niên - Trường học Thành đoàn TP.HCM; Bí thư Quận đoàn quận 1.

Từ tháng 2.2010, ông Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường Bến thành, Phó chủ tịch rồi Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 1. Đến tháng 8.2015, ông Hiếu chuyển công tác, giữ chức Chủ tịch UBND quận 12, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Đến tháng 7.2021, ông Hiếu làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc từ tháng 7.2025 (thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính) đến nay.