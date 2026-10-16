Ông Bùi Thanh Nhân làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

Ngày 16.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nhân làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thay cho ông Dương Anh Đức đã nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân, 52 tuổi, quê phường Chánh Hiệp, TP.HCM, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nhân có thời gian dài công tác trong hoạt động công đoàn ở tỉnh Bình Dương cũ, từng giữ chức Phó chủ tịch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Sau đó, ông Nhân làm Bí thư Thành ủy Dĩ An rồi Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.

Khi Bình Dương hợp nhất vào TP.HCM từ ngày 1.7.2025, ông Nhân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Quá trình công tác của ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho các nhân sự. Ông Bùi Thanh Nhân đứng thứ 2 từ phải qua ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM với 3 nhân sự khác.

Cụ thể, điều động, chỉ định bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa.

Điều động, chỉ định ông Lê Văn Phong, Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ.

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc làm Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.