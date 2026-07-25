Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM thăm, tặng quà lực lượng vũ trang Côn Đảo

Ngày 25.7, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà 4 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Bến Đầm (đặc khu Côn Đảo) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại Bến Đầm ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại khu vực Bến Đầm có 4 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân, làm nhiệm vụ, gồm: Tiểu đội tên lửa bờ (Lữ đoàn 681), Phân kho K3 (Quân khu 7), Trạm biên phòng Bến Đầm thuộc Đồn biên phòng Côn Đảo và Hải đội 33 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3.

Ngoài nhiệm vụ được giao, 4 đơn vị trên luôn chủ động tích cực tham gia các hoạt động địa phương trên địa bàn.

Theo báo cáo của Hải đội 33, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác dân vận của đơn vị triển khai hiệu quả thông qua chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", tổ chức tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho hơn 150 lượt tàu cá, thực hiện chương trình "Tết hải đảo", tham gia vệ sinh tại Nghĩa trang Hàng Dương…

Đặc biệt, Hải đội 33 đã phối hợp cơ quan nghiệp vụ, tiến hành dẫn giải 4 người liên quan và tang vật vi phạm hơn 1.000 kg ma túy đá từ Côn Đảo về Bộ Tư lệnh Vùng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hải đội 3 còn phối hợp cùng Đồn biên phòng Côn Đảo triệt phá thành công 1 vụ án hình sự về ma túy.

Hiện Hải đội 33 đang tiến hành thi công công trình khu chăn nuôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hỗ trợ, dự kiến cuối tháng 9 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM biểu dương những kết quả các đơn vị lực lượng vũ trang đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Đức cũng đánh giá cao việc các đơn vị lực lượng vũ trang tích cực tham gia, hòa nhịp với cuộc sống người dân Côn Đảo để xây dựng và bảo vệ Côn Đảo luôn luôn là một hòn đảo xanh.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 11 đơn vị lực lượng vũ trang khác đóng quân tại đặc khu Côn Đảo, gồm Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 đặc khu Côn Đảo; Đại đội công binh 792; Đại đội pháo binh 8; Đại đội pháo binh 9; Đại đội pháo binh 10; Kho vũ khí đạn; Tiểu đoàn BB2; Chốt ông Đụng DK dBB2; Trạm khách T19 (Cục Kỹ thuật - Binh chủng Công binh); Chốt biên phòng Cỏ Ống; Đại đội phòng không 7.