Vùng 2 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2

Ngày 20.3, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ 2 của Vùng 2 Hải quân.

Dự buổi lễ có Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân; Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguyên Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và Quân chủng Hải quân.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao bằng đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn DK1 ẢNH: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã báo cáo thành tích, ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển của Vùng 2 và những chiến công tiêu biểu của Tiểu đoàn DK1.

Ngày 19.3.2009, Vùng 2 Hải quân được thành lập, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000 km², từ mũi Ba Kiệm (Lâm Đồng) đến cửa sông Gành Hào (Cà Mau), bao gồm thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, không ngừng phát triển, trưởng thành.

Giai đoạn 2021 - 2025, Vùng 2 đã tổ chức gần 1.500 lượt chuyến tàu tuần tra, trinh sát, trực chốt trên biển, thực hiện nhiệm vụ với gần 2 triệu hải lý an toàn tuyệt đối; phát hiện gần 2,5 triệu mục tiêu trên biển; tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và các hoạt động kinh tế biển.

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, Vùng đã thực hiện hơn 200 lượt nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu 337 ngư dân; hỗ trợ, kéo cứu tàu cá bị nạn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; tích cực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19.

Đối với Tiểu đoàn DK1, từ khi thành lập (ngày 5.7.1989), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt. Đã có 17 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía nam.

Hiện nay, Tiểu đoàn DK1 quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố; duy trì nghiêm chế độ trực canh, quan sát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; đồng thời là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Các nhà giàn DK1 đã thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân; cấp cứu, khám chữa bệnh, cung cấp nhu yếu phẩm; góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển. Tiêu biểu, tháng 4.2020, Nhà giàn DK1/11 đã cứu nạn 30 ngư dân gặp nạn trên biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Vùng 2 và Tiểu đoàn DK1 đã đạt được trong những năm qua.

Phó đô đốc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 và Tiểu đoàn DK1 tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tác chiến độc lập dài ngày trên biển.

Đặc biệt, với Tiểu đoàn DK1 cần chú trọng rèn luyện khả năng chịu đựng, xử trí tình huống phức tạp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.