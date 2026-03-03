Trước ngày bầu cử Quốc hội phải nhắc người dân để họ nhớ

Ngày 3.3, Đoàn công tác số 11 Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 làm việc với các xã, phường, đặc khu thuộc Đơn vị bầu cử số 5 đại biểu Quốc hội và các đơn vị bầu cử số 12, 13 đại biểu HĐND TP.HCM về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Phó trưởng ban Bầu cử Quốc hội số 5 (đứng bên phải) báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ẢNH: NGUYỄN LONG

Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch HĐND TPHCM, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 chủ trì và các thành viên trong Đoàn công tác số 11; lãnh đạo 17 xã, phường, đặc khu.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Phó trưởng ban Bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 (Đơn vị bầu cử số 5) cho biết Đơn vị số 5 gồm 17 thành viên, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn của 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, phường Tam Long và đặc khu Côn Đảo. Tính đến ngày 2.3, Đơn vị bầu cử số 5 có gần 480.000 cử tri.

UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã thành lập 364 tổ bầu cử tương ứng với 364 khu vực bỏ phiếu.

UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã niêm yết danh sách cử tri tại 364 điểm bầu cử trước ngày 3.2 theo đúng tiến độ.

Tính đến thời điểm ngày 1.3, Đơn vị bầu cử số 5 phối hợp với Ủy ban bầu cử các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã liên hệ với Sở Nội vụ TP.HCM để nhận các tài liệu bầu cử và thực hiện cấp phát về cho các tổ bầu cử.

Theo ông Tuấn, Đơn vị bầu cử số 5 cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các xã, phường và đặc khu Côn Đảo đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đơn vị bầu cử số 5 có đặc khu Côn Đảo nằm cách xa đất liền, giao thông đi lại không thuận lợi, việc vận chuyển tài liệu, trang thiết bị bầu cử mất nhiều thời gian và việc di chuyển của tổ bầu cử khi thực hiện đem thùng phiếu phụ tại các đảo nhỏ gặp nhiều khó khăn.

Các xã ven biển như Long Hải, Phước Hải, Xuyên Mộc, Hồ Tràm có số cử tri vì cuộc sống mưu sinh phải đi biển dài ngày cho nên không thể trực tiếp việc thông tin tuyên truyền vận động về đất liền để đi bầu cử vào ngày 15.3.2026.

Chưa nhận được đơn thư khiếu nại người ứng cử

Báo cáo với đoàn làm việc, Ban Bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đơn vị bầu cử số 12 do ông Nguyễn Đức Tân làm trưởng ban (Ban bầu cử số 12) cho biết ban phụ trách công tác bầu cử trên địa bàn 11 xã, gồm: Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Châu.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch HĐND TPHCM, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 chỉ trị buổi làm việc ẢNH: NGUYỄN LONG

Toàn Ban bầu cử số 12 có hơn 260.000 cử tri, được bố trí tại 174 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận tiện để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện nay, Ban bầu cử số 12 và các tổ bầu cử trong đơn vị chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử, tình hình ổn định, bảo đảm đúng quy định.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 - 9.3, sẽ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 11 tổ bầu cử thuộc Ban bầu cử số 12 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình bày chương trình hành động, trao đổi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, lựa chọn và thực hiện quyền bầu cử đúng quy định.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Đơn vị bầu cử số 13 do ông Huỳnh Sơn Tuấn làm trưởng ban (Ban bầu cử số 13) cho biết đơn vị phụ trách công tác bầu cử tại đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải.

Ban bầu cử số 13 có hơn 210.000 cử tri, được phân bổ tại 190 khu vực bỏ phiếu. Ban bầu cử số 13 đã tổ chức kiểm tra việc niêm yết danh sách 5 người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM sau hiệp thương.

Đến thời điểm hiện nay, Ban bầu cử số 13 và các tổ bầu cử trong đơn vị chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử, tình hình ổn định, bảo đảm đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch HĐND TPHCM, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 11 đề nghị các đơn vị bầu cử rà soát lại cử tri, trước khi diễn ra ngày bầu cử Quốc hội phải nhắc lại cho người dân nhớ để đến tham gia bỏ phiếu.

Sau khi buổi họp kết thúc, Đoàn công tác số 11 Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khảo sát một số khu vực bỏ phiếu trên trên địa bàn xã Long Hải, Phước Hải, Đất Đỏ…