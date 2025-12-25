Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Phan Diệp
Phan Diệp
25/12/2025 12:01 GMT+7

Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn lần thứ I diễn ra sáng 25.12, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM ra mắt đại hội.

Ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Ban Chấp hành do ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ tịch cùng với 10 Phó chủ tịch, 11 Ủy viên Ban Thường vụ và 43 Ủy viên Ban Chấp hành.

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân làm Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM

ẢNH: PHAN DIỆP

Ủy ban Kiểm tra do ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ nhiệm, cùng với 3 Phó chủ nhiệm và 11 Ủy viên.

Ngoài ra, đại hội cũng công bố quyết định Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 84 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết.

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM- Ảnh 2.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội

ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM thay mặt các ủy viên vừa nhận quyết định bày tỏ sự vinh dự về trọng trách được giao. Ông cam kết sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tin liên quan

Đại hội Công đoàn TP.HCM: Tập trung chăm lo toàn diện cho người lao động

Đại hội Công đoàn TP.HCM: Tập trung chăm lo toàn diện cho người lao động

Đại hội Công đoàn TP.HCM đặt người lao động ở trung tâm của các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ đề ra, thực hiện xuyên suốt để đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Đại hội Công đoàn TP.HCM: Đại diện hơn 2,3 triệu người lao động góp ý kiến

Doanh nghiệp tinh gọn bộ máy: 70% chưa đạt hiệu quả, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

đại hội công đoàn TP.HCM ban chấp hành lao động Liên đoàn lao động Bùi Thanh Nhân Công đoàn Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận