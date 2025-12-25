Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, Ban Chấp hành do ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ tịch cùng với 10 Phó chủ tịch, 11 Ủy viên Ban Thường vụ và 43 Ủy viên Ban Chấp hành.

Ông Bùi Thanh Nhân làm Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ủy ban Kiểm tra do ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM làm Chủ nhiệm, cùng với 3 Phó chủ nhiệm và 11 Ủy viên.

Ngoài ra, đại hội cũng công bố quyết định Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 84 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP.HCM thay mặt các ủy viên vừa nhận quyết định bày tỏ sự vinh dự về trọng trách được giao. Ông cam kết sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

