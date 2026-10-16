Ông Dương Anh Đức làm Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM

Sáng 16.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM. Cả 2 đảng bộ vừa thành lập đều trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM có 74 tổ chức đảng trực thuộc, hơn 14.000 đảng viên.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Dương Anh Đức, 58 tuổi, trình độ phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học. Ông Đức có thời gian dài công tác ở Đại học Quốc gia TP.HCM, từng giữ các chức vụ Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đến năm 2017, ông Dương Anh Đức được UBND TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, sau đó được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ tháng 3.2020.

Đến tháng 5.2024, ông làm Bí thư Quận ủy quận 1. Từ đầu tháng 7.2025 (thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính), ông Đức công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức Phó trưởng ban rồi Trưởng ban.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khi đó, Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM có 78 tổ chức đảng trực thuộc, hơn 8.800 đảng viên. Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa được chỉ định làm Bí thư.

2 lĩnh vực tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân

Phát biểu tại lễ công bố, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cho biết giáo dục, đào tạo và y tế, chăm sóc sức khỏe là 2 lĩnh vực đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa lớn đối với chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người và mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị có chất lượng sống tốt.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ cho 2 đảng bộ mới thành lập ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc thành lập 2 đảng bộ mới được thực hiện trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, đặc điểm tổ chức và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đảng bộ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và Đảng bộ các cơ sở y tế có tổng số gần 23.000 đảng viên. Đây là lực lượng quan trọng, quy tụ nhiều cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của thành phố.

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc đề nghị 2 đảng bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện công tác cán bộ, xây dựng chương trình hành động và nâng cao năng lực lãnh đạo, bảo đảm thực hiện liên tục, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.