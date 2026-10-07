Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM

Sáng 7.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Phạm Thành Kiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM và ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Sau sáp nhập, Học viện Cán bộ TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TP.HCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Học viện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, sự quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và đào tạo về đào tạo đại học, sau đại học.

Tại hội nghị, Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, thời hạn 5 năm.

Ông Phạm Ngọc Lợi, Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM trước sắp xếp được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM sau sắp xếp.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Hằng làm Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM thay cho ông Nguyễn Văn Y đã được điều động đến công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng 45 tuổi, quê quán phường Tân Khánh, TP.HCM (trước đây là phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, Bình Dương), trình độ tiến sĩ chuyên ngành hóa lý thuyết và hóa lý, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Hằng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có thời gian dài công tác ở Trường đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ), từng giữ chức Trưởng khoa, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

Sau khi sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM, bà Hằng giữ chức Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TP.HCM vừa bảo đảm mục tiêu tiếp tục tinh gọn bộ máy, vừa tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố. Theo quy định, Học viện Cán bộ TP.HCM được bố trí 3 phó giám đốc nên lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đề nghị rà soát nhân sự để đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn.

Tân Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng, cho biết sẽ đoàn kết, phát huy giá trị của từng đơn vị đã được vun đắp, xây dựng học viện có năng lực tương xứng với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.