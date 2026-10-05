Ông Phạm Bình An làm Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM

Chiều 5.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ là lãnh đạo một số sở ngành thuộc UBND TP.HCM.

Theo đó, Phó chủ tịch Trần Văn Bảy trao quyết định tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM giữ chức vụ Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Phạm Bình An (61 tuổi, quê tỉnh Nam Định), trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông An có thời gian dài công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế của viện. Từ tháng 8.2020, ông An giữ chức Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Hiện Văn phòng UBND TP.HCM có 10 lãnh đạo, gồm Chánh văn phòng Dương Hồng Thắng và 9 phó chánh văn phòng.

Ông Phạm Bình An (thứ 3 từ trái qua) được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Với các nhân sự khác, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Vũ Chí Kiên, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cũng trao quyết định cho ông ông Phạm Hoàng Quân thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch cho biết việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ là công việc thường xuyên trong quá trình công tác, đồng thời nhấn mạnh mỗi môi trường mới sẽ mang đến những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mới của cán bộ.

Ông Bảy đề nghị các nhân sự yên tâm công tác, sớm tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy chuyên môn và thế mạnh của mình để đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cũng cần tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.