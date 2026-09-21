Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, sáng 21.9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Đồng chủ trì hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì hội nghị ẢNH: QUOCHOI.VN

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tập trung khắc phục một số hạn chế.

Trong đó, việc cụ thể hóa một số quy định mới về công tác cán bộ tại một số đơn vị còn chậm; mối quan hệ giữa cấp ủy với tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong một số khâu chưa thật rõ; công tác phối hợp quản lý cán bộ theo ngành dọc còn có điểm chưa liên thông.

Công tác quy hoạch, quản lý cán bộ sau quy hoạch, luân chuyển và tạo nguồn cán bộ trẻ chưa đồng đều. Việc luân chuyển cán bộ chưa được mở rộng đủ mạnh sang các vị trí chuyên môn, nghiên cứu, tham mưu để cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn.

Cạnh đó, đánh giá cán bộ ở một số nơi vẫn còn nặng về hình thức, dữ liệu và minh chứng phục vụ đánh giá chưa đồng bộ.

"Có thể nói, một trong những khâu khó và yếu từ trước đến nay chính là đánh giá cán bộ. Lần này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo phải từng bước chuyển mạnh từ đánh giá định tính sang đánh giá có tính định lượng, làm rõ cán bộ ở mức nào, hoàn thành nhiệm vụ ra sao, bằng sản phẩm và kết quả cụ thể", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu để việc đánh giá, thi đua, khen thưởng thực chất hơn, bảo đảm những người trực tiếp làm việc tốt, có sản phẩm tốt, có đóng góp rõ ràng thì phải được ghi nhận xứng đáng.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc cần phát huy mạnh hơn vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu và phản biện chéo đối với những vấn đề lớn.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số.

Việc thực hiện nghị quyết phải đi vào chiều sâu, theo hướng sau quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra, tiến độ và tiêu chí đánh giá.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tăng cường kiểm soát quyền lực gắn với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; từng bước chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng trách nhiệm giải trình...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung trong báo cáo của đoàn kiểm tra, giám sát cũng như những ý kiến trao đổi tại hội nghị; đồng thời tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.