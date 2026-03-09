Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Văn Chung
Văn Chung
Theo Đại biểu nhân dân
09/03/2026 14:47 GMT+7

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Sáng 9.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn kiểm tra số 11) và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc kiểm tra, giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 phát biểu tại hội nghị sáng 9.3

ẢNH: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cũng như những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Cùng đó, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Quyết định kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương- Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị

ẢNH: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Quyết tâm "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn", "làm đến cùng"

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương đặc biệt quan tâm xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, "nói đi đôi với làm", "làm đến nơi đến chốn", "làm đến cùng".

Ngoài việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương xác định, với vai trò là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng nên vấn đề thực hiện, vấn đề hành động là chính.

Cùng đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương hết sức quan tâm đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phải đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, không "nói một đằng làm một nẻo", mà làm tới cùng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đảng bộ đã tập trung ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát ngay từ đầu.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhận thức rất rõ công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra số 11.

