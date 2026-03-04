Thường trực Ban Bí thư: Đại biểu phải ‘trọng dân, học dân, gần dân’

Sáng 4.3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) để vận động bầu cử và trình bày chương trình hành động.

"Nói phải đi đôi với làm"

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Trong chương trình hành động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú xác định rõ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu phải luôn nêu cao tinh thần "trọng dân, học dân, gần dân", lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 1 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đại biểu phải có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được xử lý thỏa đáng. Đặc biệt, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định.

Với vai trò đại biểu Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, đóng góp ý kiến xây dựng luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội; tập trung giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện quyền chất vấn đối với những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm; theo dõi việc thực hiện các kết luận sau giám sát để bảo đảm chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Cầu nối đưa Đà Nẵng vươn tầm quốc tế

Đối với thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú xác định sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển.

Theo định hướng, Đà Nẵng là đô thị phát triển năng động, sáng tạo, hướng tới trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, mang tầm vóc quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thường trực Ban Bí thư cam kết đóng góp giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư toàn diện cho y tế, giáo dục và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

Với tư cách là ứng cử viên được Trung ương đề cử, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm chính trị cao nhất; nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa đất nước và Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Lợi ích quốc gia là trên hết

Đáp lại chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri phường Thanh Khê đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Nhật Anh (ở phường Thanh Khê) bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên khi đắc cử phải thực hiện chương trình hành động của mình "tốt hơn và sớm hơn".

Theo cử tri, yêu cầu tiên quyết là đại biểu phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích nhóm và cá nhân; làm việc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cử tri Ngô Nhật Anh đóng góp các ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu thực sự là tiếng nói đại diện cho người dân, đặc biệt là người nghèo và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội, đại biểu cần lắng nghe và đưa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vào các dự thảo luật, bảo đảm mọi chính sách ban hành đều hướng đến lợi ích thiết thực, công bằng và bao trùm.

Về cải cách lập pháp và tư pháp, cử tri đề nghị đại biểu có tiếng nói quyết liệt trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật không còn phù hợp thực tiễn, tránh để luật chỉ dừng trên giấy.

Đối với các dự án luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, cử tri mong muốn đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi biểu quyết; đồng thời tăng tính răn đe đối với tội phạm ma túy, tham nhũng, lãng phí nhằm bảo vệ tài sản Nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân.