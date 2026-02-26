Chủ tịch Quốc hội: Đảm bảo bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân

Chiều 26.2, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng đoàn giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP.Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Bầu cử TP.Hải Phòng ẢNH: LÂM HIỂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm công tác bầu cử được triển khai dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chủ động của Hải Phòng khi nhiều phần việc hoàn thành sớm hơn quy định. Đồng thời lưu ý thành phố không được chủ quan, nhất là công tác lập danh sách cử tri, in và phát thẻ cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội; xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, dân chủ, thực chất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Mỗi lá phiếu phải thực sự là sự gửi gắm niềm tin của cử tri; mỗi đại biểu trúng cử phải xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại P.Hải An (Hải Phòng) ẢNH: LÂM HIỂN

Cũng trong chiều 26.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại P.Hải An (Hải Phòng).

Tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý danh sách cử tri. Lực lượng công an đã phối hợp với Bộ Nội vụ để ứng dụng công nghệ trong triển khai các nhiệm vụ bầu cử. Việc khai thác dữ liệu dân cư qua hệ thống VNEID giúp rà soát danh sách cử tri nhanh hơn, chính xác hơn.

Tại buổi làm việc, báo cáo với đoàn giám sát, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Hải Phòng Lê Văn Hiệu cho biết, đến thời điểm này, Hải Phòng đã triển khai công tác bầu cử với tinh thần chủ động, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và đúng tiến độ theo kế hoạch. Hải Phòng hiện có diện tích hơn 3.194 km2, quy mô dân số trên 4,66 triệu người, gồm 114 xã, phường và đặc khu. Địa bàn đông dân cư, có nhiều trường đại học, bệnh viện, khu công nghiệp, cảng biển lớn… đặt ra yêu cầu cao về tổ chức bầu cử bảo đảm an toàn, chính xác. Đến nay, 113/114 UBND xã, phường, đặc khu đã thành lập ủy ban bầu cử cấp xã và 718 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ không thành lập ủy ban bầu cử, do đặc thù dân số và không tổ chức chính quyền địa phương cấp xã. Toàn thành phố đã thành lập 2.577 tổ bầu cử tại 2.577 khu vực bỏ phiếu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, được bầu 19 đại biểu. Thành phố đã lập danh sách chính thức 33 người ứng cử, trong đó 9 người do Trung ương giới thiệu, 24 người do địa phương giới thiệu. Với bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, có 18 đơn vị bầu cử, được bầu 85 đại biểu. Danh sách chính thức gồm 139 người ứng cử. Ở cấp xã, tổng số người ứng cử được giới thiệu là 3.952 người, trong đó có 2 người tự ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải thực hiện ít nhất 12 cuộc tiếp xúc; ứng cử đại biểu HĐND thành phố ít nhất 7 cuộc; cấp xã ít nhất 5 cuộc. Việc vận động bầu cử được thực hiện thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri và trả lời phỏng vấn trên phương tiện thông tin đại chúng...



