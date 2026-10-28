Khởi tố vụ án giết người trong vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong

Ngày 28.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án cháy nhà khiến 2 cha con tử vong tại xã Vĩnh Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

Ông H.Q là nghi phạm liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng 26.10 tại xã Vĩnh Thịnh, khiến con trai và cháu nội của ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ông H.Q cùng vợ là bà N.T.H (77 tuổi) sống chung với con trai là ông H.T.L (43 tuổi) và cháu nội H.G.B (13 tuổi). Nghi do mâu thuẫn trong cuộc sống, ông H.Q bị cho là đã khóa trái cửa rồi châm lửa đốt nhà.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong ẢNH: NHẬT HỒ

Khoảng 4 giờ 30 ngày 26.10, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nên nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Sau khi tiếp cận và dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H.T.L và con trai là H.G.B đã tử vong.

Ông H.Q và bà N.T.H cũng bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Do bị thương nặng, ông H.Q đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng thân nhân các nạn nhân ẢNH: VĨNH THỊNH

Ngay sau vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.