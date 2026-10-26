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    Công an Gia Lai điều tra vụ cháy nhà làm 2 cha con tử vong

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Một vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng 26.10 tại xã Vĩnh Thịnh (Gia Lai) làm 2 cha con tử vong. Cơ quan công an đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

    Ngày 26.10, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Vĩnh Thịnh nhận tin báo từ tổ an ninh trật tự thôn Vĩnh Thái về vụ cháy lớn tại nhà cụ Huỳnh Quảng (81 tuổi, ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh).

    Điều tra vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong lúc rạng sáng - Ảnh 1.

    Cơ quan chức năng điều tra vụ cháy nhà khiến 2 cha con tử vong tại xã Vĩnh Thịnh (Gia Lai)

    ẢNH: NHẬT HỒ

    Ngay sau đó, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Thịnh phân công lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong căn nhà và phát hiện 2 người tử vong tại phòng ngủ.

    Các nạn nhân được xác định là ông H.T.L (43 tuổi, con cụ Quảng) và cháu H.G.B (13 tuổi, con trai ông L.), cùng ở thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh.

    Công an xã Vĩnh Thịnh đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, kiểm tra và xác minh ban đầu. Do vụ cháy nhà làm 2 người tử vong chưa xác định nguyên nhân, Công an xã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai phân công lực lượng phối hợp điều tra, làm rõ.

    Hiện vụ hỏa hoạn làm 2 người tử vong được các đơn vị chức năng Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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