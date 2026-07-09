Cháy nhà giữa trung tâm Đà Lạt, một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 9.7, khói và lửa bất ngờ bốc lên từ tầng hầm của một căn nhà trên đường Trương Công Định, tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán ở trung tâm Đà Lạt. Phát hiện cháy nhà, người dân hô hoán, khẩn trương báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng để dập lửa vụ cháy nhà ở phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: V.L

Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, hỗ trợ đưa những người trong căn nhà ra ngoài an toàn và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường vụ cháy nhà ẢNH V.L

Do đám cháy xảy ra tại khu dân cư đông đúc, nhiều hộ kinh doanh san sát nhau nên không ít người dân tỏ ra hoảng hốt, lo ngại ngọn lửa lan sang các nhà liền kề. Vụ cháy phát tán lượng lớn khói đen khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy phát tán lượng lớn khói đen khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn ẢNH: V.T

Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phong tỏa, chốt chặn hai đầu đường Trương Công Định, điều tiết giao thông và giữ an toàn cho người dân. Lực lượng y tế cũng được bố trí túc trực tại hiện trường, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Các lực lượng phối hợp dập tắt lửa vụ cháy nhà ở Đà Lạt ẢNH: V.T

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy. Nhiều mũi chữa cháy được triển khai đồng thời nhằm khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các nhà liền kề.

Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt đến hiện trường vụ cháy nhà và chỉ đạo dập lửa ẢNH: V.T

Có mặt chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết các lực lượng đang tập trung mọi nguồn lực để dập tắt đám cháy và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến 18 giờ ngày 9.7, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi, nghi là chủ căn nhà, tử vong trong vụ cháy. Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu an toàn 4 người mắc kẹt trong căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.