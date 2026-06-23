Cưỡng chế công trình lấn chiếm lối đi chung làm kho, nhà vệ sinh ở Đà Lạt

Chiều 22.6, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lối đi chung tại số 67 - 69 đường Phan Đình Phùng.

Cưỡng chế công trình xây dựng chiếm lối đi chung ở số 67 - 69 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bị chiếm dụng nhiều năm ẢNH: L.V

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, công trình vi phạm do bà Nguyễn Thị Hoa xây dựng trên phần lối đi chung thuộc thửa đất số 74 và 78, tờ bản đồ số 121, đường Phan Đình Phùng. Dù trước đó cơ quan có thẩm quyền đã nhiều lần yêu cầu tháo dỡ nhưng chủ công trình không tự nguyện chấp hành.

Trước đây, UBND TP.Đà Lạt (cũ) đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-CCXP ngày 29.1.2024 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, sau thời gian dài, công trình vẫn tồn tại nên UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định đã có hiệu lực.

Phần công trình bị tháo dỡ gồm nhà vệ sinh, cửa cuốn, bảng hiệu, tường gạch, mái tôn cùng nhiều hạng mục, vật dụng phục vụ kinh doanh và sinh hoạt với diện tích vi phạm 11,16 m².

Đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: đến chiều tối cùng ngày, việc cưỡng chế cơ bản hoàn tất. Riêng một số hạng mục như lavabo, tủ kính... được chủ công trình đề nghị tự tháo dỡ. Nếu không thực hiện đúng cam kết, chính quyền sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình xây dựng trên lối đi chung giữa 1 nhà 67 - 69 Phan Đình Phùng (Đà Lạt) ẢNH: L.V

Cưỡng chế đảm bảo tính nghiêm minh sau hơn 2 năm không chấp hành

Liên quan vụ việc này, Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh trong năm 2025. Theo đó, mặc dù quyết định cưỡng chế đã được ban hành từ đầu năm 2024, UBND TP. Đà Lạt (cũ) yêu cầu bà Nguyễn Thị Hoa tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng công trình vẫn không được khắc phục.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt từng xây dựng kế hoạch cưỡng chế vào đầu tháng 10.2025 nhưng phải tạm hoãn để rà soát các quy định liên quan do có sự thay đổi về cơ chế thực hiện. Trong quá trình triển khai, chủ công trình cũng từ chối ký nhận các quyết định của cơ quan chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức thi hành.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt huy động lực lượng cưỡng chế công trình xây dựng trên lối đi chung tại số 67 - 69 Phan Đình Phùng ẢNH: L.V

Theo hồ sơ địa chính và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho các hộ dân từ năm 1996 và 2002, phần diện tích bị lấn chiếm được xác định là lối đi chung của các hộ dân trong khu vực. Việc công trình tồn tại suốt nhiều năm đã ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của những hộ dân sử dụng chung lối đi này.

Việc cưỡng chế tháo dỡ công trình khôi phục hiện trạng lối đi chung và bảo đảm tính nghiêm minh trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.