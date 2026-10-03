Cháy nhà kinh doanh nước đá trên đường Nguyễn Chí Thanh

Ngày 3.10, Công an phường Minh Phụng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ trưa cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Minh Phụng.

Phát hiện hỏa hoạn, nhiều người dân xung quanh cùng người bên trong căn nhà đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tỏa ra lượng lớn khói đen bao trùm khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình phun vòi rồng cô lập và dập lửa.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Được biết, căn nhà nói trên tận dụng mặt tiền tầng trệt để kinh doanh nước đá, tầng trên làm nơi ở cho người làm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nhà cùng con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.