Huy động 200 người diễn tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư cũ

Sáng 2.10, buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp UBND phường Sài Gòn tổ chức, với sự tham gia của gần 200 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, tập trung xử lý đặc thù nguy hiểm của khu chung cư cũ.

Diễn tập PCCC tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Theo đó, tình huống giả định tại khu vực bếp căn hộ 204 (lô A1, chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu), do bất cẩn trong đun nấu dẫn đến cháy lớn. Lửa và khói độc bùng phát dữ dội, phá vỡ kính hành lang tầng 3 rồi theo trục cầu thang bộ hở bốc lên các tầng trên, đe dọa tính mạng hàng chục cư dân.

Ngay khi phát hiện sự cố, hệ thống kẻng báo động khẩn cấp vang lên dồn dập. Lực lượng tại chỗ gồm bảo vệ, ban quản trị cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và dân quân phường lập tức tiếp cận, dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay, đồng thời triển khai vòi nước vách tường làm mát, di dời nhiều xe máy, tài sản chống cháy lan. Lực lượng cũng khẩn trương hướng dẫn hơn 40 người dân men theo lối thang bộ thoát ra sân an toàn.

Nhận định đám cháy phức tạp khi có 7 người bị mắc kẹt (4 người ngạt khói tại hành lang và 3 người kêu cứu ngoài lô gia tầng 3) cùng 4 người bị thương do xô đẩy, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (thuộc PC07) đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tức tốc đến hiện trường, tiếp quản quyền chỉ huy.

Tại đây, các chiến sĩ mang bình khí thở xông vào hành lang mù mịt khói độc, đưa 4 nạn nhân kiệt sức ra ngoài. Song song đó, mũi trinh sát thứ hai triển khai thang tiếp cận từ mặt ngoài mép lô gia tầng 3, đeo đai an toàn đưa người già và trẻ nhỏ xuống đất an toàn.

Dưới mặt đất, lực lượng y tế phường túc trực sơ cứu, cấp ô xy tại chỗ và chuyển viện các trường hợp chấn thương. Sau khoảng 18 phút hiệp đồng tác chiến, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC tiếp cận nạn nhân từ cửa sổ chung cư ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Đợt diễn tập không chỉ kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa cảnh sát PCCC chuyên nghiệp và các lực lượng cơ sở, mà còn là cơ hội thực tế giúp cư dân các khu chung cư cũ nắm vững kỹ năng nhận biết lối thoát hiểm, bình tĩnh xử lý khi có tình huống cháy nổ ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Buổi thực tập diễn ra theo đúng 3 giai đoạn tác chiến, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Công an phường Sài Gòn cùng các lực lượng đã triển khai chốt chặn, phân luồng từ sớm trên trục đường Nguyễn Đình Chiểu để giữ thông thoáng lộ trình cho xe cứu hỏa.

Đại diện ban chỉ huy diễn tập đánh giá buổi diễn tập không chỉ kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa cảnh sát PCCC chuyên nghiệp và các lực lượng cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ", mà còn là cơ hội thực tế giúp cư dân các khu chung cư cũ nắm vững kỹ năng nhận biết lối thoát hiểm, bình tĩnh xử lý khi có tình huống cháy nổ, giảm thiểu tối đa rủi ro về người và tài sản.