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    Thời sự

    TP.HCM trang bị xe chữa cháy mini cho 5 phường nhiều hẻm nhỏ

    Trần Kha
    Trần Kha
    Nhằm siết chặt an toàn sau các vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng TP.HCM đồng loạt ra quân mở đợt kiểm tra PCCC tại 5 phường có địa bàn hẻm sâu, dân cư đông đúc.

    Công tác kiểm tra PCCC được Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền cơ sở triển khai từ ngày 1.10, tập trung vào địa bàn 5 phường: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quới.

    Siết chặt công tác PCCC tại 5 phường - Ảnh 2.

    TP.HCM siết chặt công tác PCCC tại 5 phường

    ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

    Theo PC07, thời gian qua, các vụ cháy gây thương vong tại quán ăn trên đường Ngô Đức Kế (phường Bình Thạnh) hay nhà dân trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cháy nổ tại các khu dân cư đông đúc và nhà ở kết hợp kinh doanh.

    5 phường được chọn triển khai đợt này là những khu vực đặc thù với nhiều nhà trọ, cơ sở sản xuất - dịch vụ xen cài, nhiều hẻm nhỏ hẹp gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn nước và phương tiện chữa cháy.

    Tại hội nghị triển khai kế hoạch, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07 yêu cầu từng cơ sở, từng địa bàn phải được lập danh mục theo dõi chi tiết. Đợt rà soát tập trung cao độ vào nhà trọ, chung cư cũ, chợ, kho chứa hàng hóa dễ cháy và khu dân cư hẻm cụt, hẻm nhỏ. Mục tiêu đề ra là cập nhật, quản lý 100% cơ sở dữ liệu trên địa bàn, kiên quyết hướng dẫn và đôn đốc khắc phục triệt để các tồn tại, không để sót lọt mối nguy.

    Điểm mới của kế hoạch lần này là huy động toàn diện hệ thống chính trị địa phương cùng vào cuộc, gắn trách nhiệm của cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và dân phòng.

    Bên cạnh công tác hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho người dân, các địa phương tiếp tục duy trì và củng cố mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" và "Nhà tôi 3 có".

    Đáng chú ý, để tăng cường năng lực ứng phó tại chỗ đối với những khu vực phương tiện chuyên dụng khó tiếp cận, kế hoạch đặt chỉ tiêu mỗi phường trang bị tối thiểu 5 xe chữa cháy mini, đồng thời phân công trực chiến và hướng dẫn quy trình sử dụng cụ thể.

    Đợt công tác được chia làm 3 giai đoạn: rà soát, lập danh mục trọng điểm (đến hết tháng 10.2026); triển khai đồng bộ các nhiệm vụ (từ tháng 11.2026 đến hết tháng 5.2027); tiến hành sơ kết, đánh giá và nhân rộng mô hình ra toàn thành phố từ tháng 6.2027.

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