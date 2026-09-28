Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác lửng ở TP.HCM

Vụ sập gác lửng xảy ra chiều 28.9 tại một căn nhà nằm trong hẻm đường Trường Sa thuộc phường Phú Nhuận (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân sống tại hẻm 1128/15 đường Trường Sa bất ngờ nghe thấy tiếng động rất mạnh phát ra từ một căn nhà trong khu vực. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn gác lửng của ngôi nhà đã đổ sập, bụi bốc lên mù mịt.

Lực lượng chức năng cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác lửng tại căn nhà ở hẻm Trường Sa ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Căn gác này có kết cấu bằng ván gỗ, chịu lực bởi các thanh sắt giằng bên dưới. Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong căn nhà có 3 người. Vụ việc bất ngờ khiến toàn bộ phần gác đổ sụp xuống, làm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Nhận tin báo khẩn cấp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 17 nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tức tốc đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tổ chức trinh sát, dọn dẹp các chướng ngại vật và tiếp cận sâu vào bên trong vị trí các nạn nhân.

Những người mắc kẹt được giải cứu ra ngoài ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cả 3 người ra ngoài khu vực an toàn. Rất may mắn, sự cố không gây thiệt hại về người; các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, tinh thần dần ổn định và được đưa đi kiểm tra y tế.

Đến tối cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà đã được cơ quan chức năng phong tỏa để đảm bảo an toàn cho các hộ dân lân cận, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập gác lửng căn nhà.