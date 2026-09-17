Cháy nhà 2 người chết ở TP.HCM: Đập tường, phá cửa cứu người

Đến hơn 11 giờ ngày 17.9, Công an phường Chợ Lớn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy nhà trong hẻm số 101 Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong.

2 mẹ con trèo qua mái nhà thoát khỏi biển lửa

Nhớ lại giây phút kinh hoàng lúc rạng sáng, nhiều người dân sống trong hẻm 101 Phạm Hữu Chí vẫn chưa hết bàng hoàng. Một phụ nữ lớn tuổi cạnh hiện trường cho biết, vào khoảng hơn 1 giờ sáng, khi cả xóm đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng la hét, tri hô thất thanh báo cháy.

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy được phong tỏa để phục vụ điều tra ẢNH: TRẦN KHA

Chạy ra ngoài xem, bà con bàng hoàng thấy khói đen cuồn cuộn bao trùm, lửa bốc lên từ phía căn nhà ống nhiều tầng. Lúc này cửa sắt tầng trệt đóng kín mít, người bên trong không thể thoát ra. Nhiều người dân lập tức hô hoán, mang búa, vật dụng sang đập cửa bên dưới tìm cách mở lối thoát, đồng thời một số người khác túc trực ở ban công, nóc nhà bên cạnh để hỗ trợ.

Trong làn khói mù mịt, 1 người thoát ra ngoài, tiếp đó là 2 mẹ con ở tầng trên đã nhanh trí trèo qua mái nhà lân cận để tìm đường sống. Thấy vậy, người dân phía dưới liền hướng dẫn, đón đỡ và đưa 2 nạn nhân xuống đất an toàn trong tình trạng ám khói đen và bị bỏng.

Một người dân tham gia hỗ trợ tại hiện trường cho biết thêm, ngay lúc đó lực lượng cứu nạn, cứu hộ cũng vừa kịp thời có mặt. Thấy người dân đang tìm cách cứu nạn nhân, các chiến sĩ đã nhanh chóng phối hợp phá cửa, đập vỡ vách tường kính tiếp cận sâu vào bên trong để đưa 2 người khác ra ngoài kịp thời.

Quá trình làm nhiệm vụ, 1 cán bộ tham gia cứu nạn cũng bị thương.

Phá cửa, đập tường tiếp cận người mắc kẹt

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào lúc 1 giờ 23 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí.

Đơn vị đã nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 và khu vực 10 gồm 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến nơi, đám cháy đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2, khói độc tỏa ra dày đặc trong con hẻm nhỏ hẹp, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn và dập lửa.

Lính cứu hỏa đập tường để chữa cháy, cứu người ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Đập tường cứu người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Lực lượng chức năng đã triển khai lăng vòi phun bọt và nước dập lửa, ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân liền kề. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chuyên nghiệp đã phối hợp hướng dẫn, giải cứu được 5 người ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đến 2 giờ 6 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 2 giờ 36 phút cùng ngày thì dập tắt hoàn toàn. Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong tại tầng trệt và tầng lửng của căn nhà (bước đầu xác định là 1 cụ bà lớn tuổi và 1 người phụ nữ).

Được biết, căn nhà bị nạn có quy mô 4 tầng (1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và sân thượng) với tổng diện tích khoảng 200 m². Tầng trệt được tận dụng để xe máy (cả xe xăng lẫn xe điện), các tầng trên là không gian sinh hoạt của gia đình. Hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 145 m² diện tích nhà cùng nhiều đồ đạc bên trong. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời bảo vệ được 55 m² diện tích còn lại và ngăn cháy lan.

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.