Cháy căn hộ chung cư ở xã Tân Nhựt do quên nồi thịt kho

Chiều tối 29.9, vụ cháy căn hộ chung cư ở xã Tân Nhựt (huện Bình Chánh cũ) TP.HCM bắt nguồn từ một nồi thịt kho khiến chuông báo động reo liên tục, cả trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy xuống đất.

Khói tỏa ra từ vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khói đen bất ngờ bốc lên nghi ngút từ một căn hộ nằm ở tầng cao thuộc block B của một chung cư trên đường Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Nhựt.

Khói đen nhanh chóng cuồn cuộn tỏa ra ngoài khu vực ban công. Cùng lúc, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà vang lên dồn dập khiến cư dân tại các tầng hốt hoảng, hô hoán nhau chạy tháo thân bằng lối cầu thang bộ để thoát xuống sân an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng bảo vệ tòa nhà điều tiết, phân luồng giao thông quanh khu vực và hỗ trợ cư dân di tản. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định điểm phát hỏa là tại một căn hộ ở tầng 11. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự cố quên tắt bếp khi nấu nướng làm cháy nồi thịt kho, tỏa ra nhiều khói đen.

Rất may, người nhà cùng bảo vệ chung cư đã kịp thời dập tắt ngọn lửa tại chỗ, vụ cháy căn hộ chung cư không gây thiệt hại về người.