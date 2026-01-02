Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đi cầu thang bộ mấy tầng mỗi ngày thì bắt đầu có lợi cho tim, phổi?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/01/2026 08:08 GMT+7

Đi cầu thang thường chỉ kéo dài vài phút nhưng lại là dạng vận động khá đặc biệt. Chỉ trong vài chục bậc thang, nhịp tim tăng nhanh, nhịp thở dốc hơn, cơ mông đùi phải làm việc để nâng cả trọng lượng cơ thể lên cao.

Khi leo cầu thang, cơ thể phải hoạt động và dùng sức rất nhiều. Điều này làm nhu cầu ô xy tăng nhanh, khiến tim phải bơm máu mạnh hơn và phổi phải tăng hô hấp để đáp ứng. Nói cách khác, cùng một phút vận động, leo cầu thang cần dùng nhiều sức hơn so với đi bộ trên mặt phẳng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đi cầu thang bộ mấy tầng mỗi ngày thì bắt đầu có lợi cho tim, phổi ? - Ảnh 1.

Leo cầu thang là cách tập luyện rất tốt giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

ẢNH: AI

Nhiều tổ chức về sức khỏe tim mạch thường xếp những hoạt động đời thường như đi bộ nhanh, làm việc nhà nhiều, leo cầu thang vào nhóm vận động giúp cải thiện thể lực tim phổi. Tất nhiên, lợi ích chỉ đạt được nếu vận động đủ cường độ và thời lượng trong tuần. Do đó, leo cầu thang được xem là phương pháp có thể tận dụng hoạt động sinh hoạt hằng ngày để tăng hoạt động thể lực, đặc biệt với người khó sắp xếp thời gian để tập một cách bài bản.

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san Atherosclerosis, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu thu thập từ Ngân hàng Sinh học Anh (UK Biobank). Nhóm nghiên cứu nhận thấy những người leo khoảng 50 bậc cầu thang mỗi ngày có nguy cơ mắc nhóm bệnh tim mạch do xơ vữa thấp hơn so với người không leo. Đáng chú ý, những người ngừng leo cầu thang lại có nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa cao hơn so với những người vẫn duy trì thói quen này.

Bắt đầu đi cầu thang 1, 2 tầng 

Nếu muốn tập luyện bằng cách leo cầu thang thì mọi người có thể bắt đầu bằng cách đi 1 hoặc 2 tầng, khi đã quen thì tăng cường độ lên.

Nếu muốn cải thiện sức bền, tức đỡ hụt hơi khi leo, đi nhanh nhưng ít mệt hơn thì thường cần 2 yếu tố. Đó là leo cầu thang cường độ đủ để tim phổi phải tăng nhịp và duy trì đủ lâu để cơ thể thích nghi.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu kéo dài 2-4 tuần, mọi người có thể leo cầu thang khoảng 50 bậc/ngày. Không nhất thiết phải đi hết một lần mà chia nhỏ cũng được. Điều quan trọng trong giai đoạn này là thiết lập và duy trì thói quen.

Trong giai đoạn từ tuần thứ 4 trở đi, cơ thể đã quen với cường độ vận động mới. Người tập hãy tăng số tầng và tốc độ. Mỗi ngày có thể leo 3-5 tầng hoặc nhiều hơn, tốc độ đi cũng nhanh hơn, theo Verywell Health.

