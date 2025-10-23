Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Leo thang bộ, 4 thay đổi tích cực cho sức khỏe

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/10/2025 00:08 GMT+7

Lựa chọn giữa leo thang bộ và đi thang máy tưởng chừng chuyện nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe. Thay vì bấm nút thang máy, nếu chúng ta chọn thang bộ sẽ giúp cơ thể có nhiều cải thiện tích cực.

Leo thang bộ thay vì thang máy là hình thức tập luyện dễ làm, không cần đến phòng gym, miễn phí, và còn mang đến những lợi ích sau:

Leo thang bộ kéo dài tuổi thọ

Leo thang bộ khiến tim và các mạch máu phải làm việc mạnh hơn so với khi đi bộ trên bề mặt phẳng hoặc đứng im chờ thang máy. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên leo thang bộ có nguy cơ thấp hơn mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm ở mọi nguyên nhân, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Khi leo thang bộ, nhịp tim tăng, lưu lượng máu đi tới cơ bắp nhiều hơn, ô xy được sử dụng cũng nhiều hơn. Đây là quá trình rèn luyện cho hệ tim mạch khỏe hơn, cải thiện khả năng bơm máu và giảm áp lực cho thành mạch.

4 thay đổi tích cực cho sức khỏe nhờ bỏ thang máy, leo thang bộ - Ảnh 1.

Leo thang bộ cùng lúc tác động lên cả cơ mông, đùi và bắp chân

ẢNH: AI

Khi có lựa chọn giữa thang máy và thang bộ, hãy ưu tiên thang bộ càng nhiều tầng càng tốt. Mọi người có thể bắt đầu với 1-2 lần đi thang bộ mỗi ngày, rồi tăng dần lên 4-5 lần.

Giảm cân tốt hơn

Khác với việc đứng chờ thang máy, leo thang bộ đòi hỏi nâng trọng lượng cơ thể lên cao hơn trong mỗi bước leo. Điều này giúp leo thang bộ đốt calo nhiều hơn đáng kể so với đi thang máy hay đi trên mặt phẳng.

Một người khoảng 70 kg nếu leo vài tầng mỗi ngày thì sau một tuần, họ có thể đốt thêm hàng trăm calo. Nếu cộng dồn lại qua thời gian thì thói quen đi thang bộ sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cân nặng và tỷ lệ mỡ.

Tăng sức mạnh cơ xương

Leo thang bộ rất tốt cho cơ bắp phần thân dưới và xương. Hoạt động này tăng sức mạnh cho đùi trước, đùi sau, bắp chân, mông, đồng thời giúp tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Khi bước lên từng bậc, các khối cơ chính như cơ tứ đầu, cơ gân kheo, cơ mông và cơ bắp chân cần co duỗi để đẩy cơ thể lên và giữ thăng bằng. Lặp lại đều đặn sẽ kích thích phát triển cơ và tăng sức chịu lực cho xương.

Ngoài ra, vì phải chống lại trọng lực nên xương phải chịu tải nhiều hơn, từ đó làm tăng mật độ xương. Một điều mọi người cần lưu ý khi đi thang bộ là hãy giữ lưng thẳng, bước đều, không đi quá nhanh với người mới bắt đầu.

Giảm stress

Không chỉ tốt cho thể chất, leo thang bộ còn có lợi cho sức khỏe tinh thần. Vì khi vận động, cơ thể sẽ giải phóng endorphin, hoóc môn tạo cảm giác thoải mái và giảm stress. Nhờ đó, leo cầu thang sẽ cải thiện tâm trạng, tăng tỉnh táo và giảm lo âu, theo Verywellfit.

Điều gì xảy ra khi bạn đi cầu thang bộ mỗi ngày?

Điều gì xảy ra khi bạn đi cầu thang bộ mỗi ngày?

Leo cầu thang có thể khó gấp đôi so với đi bộ nhanh và khó hơn 50% so với việc nâng tạ hoặc đi lên một dốc cao.

