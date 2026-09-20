Vụ cháy nhà ở TP.HCM: Hợp sức phá cửa, cứu 5 người trong biển lửa

Liên quan đến vụ cháy nhà ở TP.HCM xảy ra tại hẻm 101/11 Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn) làm 2 người tử vong và 5 người trong cùng một gia đình bị thương, ngày 20.9, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Phá cửa, đập tường đưa nạn nhân thoát nạn

Trước đó, khoảng 1 giờ 23 phút rạng sáng 17.9, căn nhà ống 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và 1 sân thượng (tổng diện tích 200 m²) nằm sâu trong hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Phạm Hữu Chí bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Thời điểm này, cả gia đình đang ngủ say. Tại tầng trệt, xe máy và xe đạp điện chắn ngay lối ra vào chính; trong đó có phương tiện được cho là đang cắm sạc qua đêm. Khi phát hiện sự việc, lửa và khói độc đã bao trùm tầng trệt, tầng lửng rồi nhanh chóng bốc lên các tầng trên, bịt kín lối thoát nạn phía trước.

Lính cứu hỏa xông vào lửa đỏ giải cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở hẻm 101/11 Phạm Hữu Chí

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nghe tiếng tri hô thất thanh, bà con lối xóm lập tức lao ra ứng cứu. Người dân dùng búa, xà beng và bình chữa cháy tại chỗ tìm cách phá cửa sắt tầng trệt, đồng thời bắc thang, leo sang ban công và mái nhà lân cận để hỗ trợ đưa những người kẹt bên trên thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận tin báo cháy nhà, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TP.HCM) đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 và khu vực 10 gồm 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường.

Khi lực lượng tiếp cận, con hẻm nhỏ hẹp cùng lượng khói khí độc đặc quánh khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Không chần chừ, các chiến sĩ cứu hỏa đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân chia thành nhiều mũi trinh sát: một mặt triển khai lăng vòi phun nước làm mát, đập vỡ vách tường kính, phá khóa để mở đường thoát; mặt khác đeo bình dưỡng khí xông thẳng vào vùng khói lửa dày đặc tìm kiếm người mắc kẹt.

Nhờ sự hiệp đồng kịp thời, 5 người đã được giải cứu thành công ra ngoài an toàn và khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người mắc kẹt tại tầng trệt và tầng lửng đã không qua khỏi.

Đến 2 giờ 6 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 36 phút. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn 55 m² diện tích còn lại của căn nhà, ngăn chặn không để hỏa hoạn cháy lan sang các dãy nhà dân san sát xung quanh.

Bàn tay bị thương và lời hứa của người lính cứu hỏa

Trong cuộc chiến giành lại sự sống cho các nạn nhân rạng sáng hôm ấy, tinh thần mưu trí, quả cảm của người lính cứu hỏa đã để lại hình ảnh xúc động. Trực tiếp xông pha vào nơi hiểm nguy, trung tá Phạm Thế Dược cùng đồng đội đã kiên cường vượt qua làn khói độc, kịp thời tiếp cận và đưa 2 cha con nạn nhân đang kẹt lại trước lằn ranh sinh tử ra ngoài an toàn.

Bàn tay trung tá Phạm Thế Dược bị thương, vẫn còn sưng khi tham gia chữa cháy, cứu người ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Chỉ đến khi ngọn lửa bị dập tắt, công tác cứu hộ hoàn tất, trung tá Phạm Thế Dược mới nhận ra bàn tay mình bị thương, nhưng không rõ bị mảnh kính vỡ hoặc thanh sắt nhọn cứa trúng trong lúc phá cửa tiếp cận hiện trường.

"Trước thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dù là tôi hay bất kỳ đồng đội nào cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là cứu người bằng mọi giá. Vết thương trên da thịt rồi sẽ lành theo thời gian, nhưng trước sinh mạng của người dân, nếu mình không cố gắng hết sức mà buông xuôi thì cả đời sẽ day dứt mãi không nguôi", trung tá Phạm Thế Dược chia sẻ.

Khuyến cáo an toàn PCCC cho nhà ở riêng lẻ

Từ vụ hỏa hoạn đau lòng trên, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.HCM) khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ sinh sống tại nhà ống, nhà ở riêng lẻ cần thực hiện ngay các biện pháp an toàn:

Trang bị thiết bị cảnh báo sớm: chủ động lắp đặt đầu báo cháy tự động, chuông báo rò rỉ khí gas; trang bị sẵn bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, xô nước hoặc thang dây thoát hiểm trong nhà.

Lính cứu hỏa đập tường để chữa cháy, cứu người ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG