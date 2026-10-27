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    Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng do mâu thuẫn từ lớp 9

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan
    Theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Đinh Bạt Tụy (Nghệ An), vụ nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn đánh hội đồng xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài từ thời các em còn học THCS.

    Ngày 27.10, thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, Trường THPT Đinh Bạt Tụy đã có báo cáo ban đầu về vụ nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn đánh hội đồng khi đang tập văn nghệ trong lớp học.

    Theo báo cáo, vụ việc xảy ra chiều 25.10. Nữ sinh T.A. (lớp 10) có mâu thuẫn từ trước với các nữ sinh N.K., H.T. (học cùng lớp) và M.D. (học khác lớp). Mâu thuẫn bắt đầu từ khi các em còn học lớp 9, sau đó tiếp tục phát sinh khi vào học tại Trường THPT Đinh Bạt Tụy. Các em được cho là có những lời nói xấu, xúc phạm nhau, khiến xích mích kéo dài.

    Nhà trường báo cáo vụ nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn đánh hội đồng - Ảnh 1.

    Nữ sinh T.A bị đánh trước sự chứng kiến của nhiều bạn cùng lớp

    ẢNH CẮT TỪ VIDEO

    Chiều 25.10, khi T.A. đang tập văn nghệ trong lớp học, thì N.K., H.T. và M.D. lao vào đánh em. Nhóm nữ sinh tát liên tiếp vào đầu, mặt, giật tóc khiến T.A. ngã xuống nền nhà, sau đó tiếp tục đạp vào người nạn nhân.

    Vụ việc được 2 nữ sinh cùng lớp dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho nhiều bạn khác. Tối cùng ngày, một nữ sinh đăng tải video lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

    Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Trường THPT Đinh Bạt Tụy đã tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm lý của T.A., đồng thời phối hợp với gia đình chăm sóc, đưa em đi khám và điều trị khi cần thiết.

    Nhà trường cũng yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, mời phụ huynh đến làm việc và triển khai các biện pháp ngăn ngừa xung đột tiếp diễn. Các em được yêu cầu không đe dọa, gây áp lực hoặc trả đũa nhau.

    Hiện Trường THPT Đinh Bạt Tụy đang phối hợp với Công an xã Hưng Nguyên Nam để xử lý vụ việc.

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